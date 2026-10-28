Huawei Enjoy 100 Pro Max Tanıtıldı! 8800 mAh Batarya ve Dahası

Huawei, Enjoy 100 Pro Max'i tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Huawei Enjoy 100 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,84 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2756 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Kirin 8020 (512 GB modelinde) / Kirin 8020A (128 GB ve 256 GB modellerinde)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

Batarya: 8.800 mAh

Hızlı Şarj: 40W

İşletim Sistemi: HarmonyOS 7

Huawei Enjoy 100 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler?

6,84 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1272 x 2756 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değer.

Huawei Enjoy 100 Pro Max'te Hangi İşlemci Bulunuyor?

Telefonun 512 GB depolama alanına sahip sürümünde Kirin 8020 işlemcisi, 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip sürümlerinde ise Kirin 8020A işlemcisi bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Huawei Enjoy 90 Pro Max'te Kirin 8000 işlemcisi tercih edilmişti.

Huawei Enjoy 100 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Enjoy 100 Pro Max'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. 7,98 mm kalınlığında ve 228 gram ağırlığında olan telefonun ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Bu arada Enjoy 90 Pro Max'te de aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

Huawei Enjoy 100 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Huawei Enjoy 100 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Huawei Enjoy 100 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

128 GB Depolama: 1.999 yuan (14.939 TL)

256 GB Depolama: 2.399 yuan (17.928 TL)

512 GB Depolama: 2.899 yuan (21.666 TL)

Editörün Yorumu

OLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Ayrıca tefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.