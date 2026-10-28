iQOO'nun Yeni Tableti Performans Testine Girdi! 12 GB RAM'i Var

iQOO'nun yeni tableti Pad Pro Geekbench'te görüldü. Böylece tabletin performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Tablette Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdekli bu işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunlar bile sorunsuz oynanabilecek.

iQOO Pad Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

iQOO Pad Pro, iPA2693 model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Tablet, tek çekirdek testinde 3 bin 118 puan, çoklu çekirdek testinde ise 10 bin 523 puana ulaştı. Geekbench'te tabletin 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Ayrıca testte tabletin Android 17 işletim sistemine sahip olduğu görüldü.

Çoklu çekirdek testinde alınan 10 bin 523 puan, video düzenleme gibi işlemci gücü gerektiren uygulamalarda yüksek performans potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Tabletin 3 bin 118 puanlık tek çekirdek puanı, güçlü bir işlemci performansına işarete diyor fakat sosyal medya veya internette gezinme esnasındaki akıcılığı tek başına bu puan belirlemez.

iQOO Pad Pro'da Hangi İşlemci Bulunacak?

Geekbench'te ortaya çıkan bilgilere göre tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı bir örneği olan PUBG Mobile ve popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS, çevrim içi aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 93 FPS, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplam sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci daha önce POCO F8 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda tercih edilmişti.

iQOO Pad Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka tabletler satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Pad Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Pad Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Geekbench testinin sonuçlarını ve işlemciyi göz önünde bulundurduğumda iQOO Pad Pro'nun Android tabletler arasında oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Tabletin Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazda ayrıca video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz şekilde yapılabilecektir.