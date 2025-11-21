6100 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Huawei, Enjoy 70X Premium'u tanıttı. Bununla birlikte telefonun bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihaz son derece etkileyici özelliklere sahip. Yüksek yenileme hızı, dev bataryası ve daha pek çok özelliği ile dikkatleri üzerine toplayan telefon, bütçe dostu bir fiyat etiketi ile geliyor.

Huawei Enjoy 70X Premium Özellikleri

Ekran: 6.78 inç, AMOLED

6.78 inç, AMOLED Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Kirin 8000

Kirin 8000 RAM: 8 GB

8 GB Dahili Depolama: 256 GB / 512 GBx

256 GB / 512 GBx Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.2

HarmonyOS 4.2 Batarya Kapasitesi: 6.100 mAh

6.100 mAh Hızlı Şarj Desteği: 40W Kablolu Hızlı Şarj

40W Kablolu Hızlı Şarj Bağlantı Özellikleri: Bluetooth 5.1, NFC

Huawei Enjoy 70X Premium, 6.78 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme sunuyor. Yüksek yenileme hızı genel olarak akıcı bir deneyim elde etmenize imkân tanıyor. Bunun farkını uygulamalar arasında geçiş yaparken bile fark edebilirsiniz.

Telefon, gücünü Kirin 8000 işlemcisinden alıyor. 7 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.4 GHz, üç adet 2.2 GHz ve dört adet 1.84 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Mayıs ayında tanıtılan nova Y73'te 14 nm üretim süreciyle geliştirilen Kirin 710A işlemcisi tercih edilmişti.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası mevcut. Ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. HarmonyOS 4.2 ile birlikte gelen telefon, Bluetooth 5.1 ve NFC desteği sunuyor. Buna ek olarak ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü mevcut.

Cihaz özellikle bataryası ile fark yaratıyor. Öyle ki 6.100 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Ayrıca 40W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu şarj etmeden uzun süre kullanma imkânına sahip oluyorsunuz. Cihaz, 8 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise bizi 256 GB ve 512 GB seçenekleri karşılıyor.

Huawei Enjoy 70X Premium Fiyatı

Huawei Enjoy 70X Premium'un 256 GB depolama sunan versiyonu 1899 yuan (11 bin 352 TL), 512 GB depolama sunan versiyonu için 2199 yuan (13 bin 145 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon, altın sarısı, deniz mavisi ve obsidyen siyahı renk seçenekleri ile beraber geliyor.