Peynir Ekmek Gibi Satıyor! Huawei'nin Yeni Telefonları Ortalığı Karıştırdı

Huawei, geçtiğimiz günlerde Enjoy 90 serisini piyasaya sundu. Üç farklı modelden oluşan ve giriş-orta segmentte konumlanan bu seri akıllı telefon pazarında büyük bir ilgiyle karşılandı. Yeni açıklanan veriler ise bu ilginin boyutunu gözler önüne serdi. Enjoy 90 serisinin satışa çıktığı ilk gün kaç adet sattığı netleşti.

Huawei Enjoy 90 Serisi Kaç Adet Sattı?

2 Nisan’da markanın ana vatanı Çin’de satışa çıkan Huawei Enjoy 90, Enjoy 90 Plus ve Enjoy 90 Pro Max olmak üzere üç modelden oluşan serinin ilk gün 250 binden fazla sattığı açıklandı. Böylece seri o günkü toplam telefon satışlarının yaklaşık yüzde 30’unu oluşturarak Huawei’yi zirveye taşıdı. Bu yüksek satış performansı diğer markaların pazar paylarını ise tek hanelere düşürdü.

Huawei Enjoy 80 Serisi İlk Gün Kaç Adet Satmıştı?

Aralık 2024’te tanıtıldıktan sonra hemen satışa sunulan Huawei Enjoy 80 serisi, ilk gün Çin’de 180 bin adet sipariş almıştı. Buna göre yeni Enjoy 90 serisinin çok daha büyük ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Tabii burada toplam satış rakamlarını karşılaştırmak daha doğru olur ancak bu veriler şu an için mevcut değil.

Huawei Enjoy 90 Serisinin Özellikleri Neler?

Huawei Enjoy 90 Özellikleri

Serinin standart modeli Huawei Enjoy 90, 6,67 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip. 720 x 1604 piksel çözünürlük sunan bu panel, 120 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Telefon Kirin 8000A işlemciden güç alıyor ve bu yonga setine 128 GB veya 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Ön tarafında 8 MP çözünürlüklü bir kamera bulunurken, arka taraftaki ana kameranın çözünürlüğü 50 MP. Batarya kapasitesi 6.620 mAh olup, 40W hızlı şarj desteği sunuyor. Başlangıç fiyatıysa 1.299 Yuan (180 dolar)

Huawei Enjoy 90 Plus Özellikleri

Huawei Enjoy 90 Plus, 6,67 inç LCD ekranla geliyor. Bu panel 1604 x 720 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. HarmonyOS 6 ile çalışan telefonun ön tarafında 8 MP özçekim kamerası bulunuyor. Arka tarafında ise 50 MP ana kamera yer alıyor. Depolama alanı seçenekleri 128 GB ve 256 GB şeklinde, batarya kapasitesi 6.620 mAh ve şarj hızı 40W. Başlangıç fiyatıysa 1.499 Yuan (210 dolar).

Huawei Enjoy 90 Pro Max Özellikleri

Huawei Enjoy 90 Pro Max, 6,84 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızıyla desteklenen OLED ekrana sahip. Depolama alanı seçenekleri 128 GB, 256 GB ve 512 GB şeklinde. Batarya kapasitesi 8.500 mAh iken ön kamerası ve arka kamerası sırasıyla 8 MP ve 50 MP çözünürlüğünde. Başlangıç fiyatıysa 1.699 Yuan (240 dolar).

Editörün Yorumu

Huawei Enjoy 90 serisinin teknik özellikleriyle orta segmentte öne çıkan iddialı serilerden biri olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle ilk gün gösterdiği yüksek satış performansına şaşırmadım. Zaten bu kadar ilgi görmesini beklemiyor değildim. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.