8.500 mAh Dev Bataryalı Huawei Enjoy 90 Serisinin Özellikleri Ortaya Çıktı!

Telefon fiyatlarındaki yükselişlerin bir sonucu olarak günümüzde fiyat performans odaklı ürünlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Huawei, bu ihtiyaca yanıt verebilmek ve özellikle pil ömrüne önem veren kullanıcılar odağına alan yeni Enjoy 90 serisini tanıtmaya hazırlanıyor.

Huawei Enjoy 90 Serisi Özellikleri Neler?

Huawei tarafından paylaşılan ilk resmi görseller, serinin genel yapısı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Yapılan paylaşımlara göre bu yeni seride, Enjoy 90 Pro Max ve Enjoy 90 Plus isimli iki farklı cihaz kullanıcılara sunulacak. Serinin üst modeli olan Enjoy 90 Pro Max, arka kısmında dört halkadan oluşan büyük ve dairesel bir kamera modülüyle dikkatleri üzerin çeken bir görünüme sahip.

Serinin diğer modeli olan Enjoy 90 Plus ise daha klasik bir görünüme sahip. Cihazın arka kısmında, sol üst köşeye konumlandırılmış kare şeklinde bir kamera adası bulunuyor. Bu alanın içinde iki adet lens ve aydınlatma için bir LED flaş yer alıyor.

Yeni telefonların şüphesiz en çok merak edilen noklarından biri de bataryalarıdır. Sızıntılara göre Enjoy 90 Serisi cihazların 8.500 mAh bir batarya ile geleceği iddia ediliyor. Son zamanlarda akıllı telefon dünyasında 10.000 mAh bataryalı telefonları görmeye başladığımızdan dolayı 8.500 mAh bir batarya gözümüze küçük gelebilir. Ancak bu batarya kapasitesi, günlük kullanımda telefonu şarj etme ihtiyacını ciddi anlamda azaltacağa benziyor.

Huawei Enjoy 90 serisi telefonların işlemci tarafında da dikkat çeken güncellemeler bulunuyor. Önceki Enjoy modellerinde sıkça karşılaşılan Snapdragon veya Kirin 7 serisinin yerini, daha güncel olan Kirin 8 serisi işlemciler alıyor. Bu değişiklik, genel sistem performasına oldukça katkı sağlayacaktır. Depolama kısmında ise cihazlar, 128GB, 256GB ve 512GB'lık seçeneklerle gelecek.

Tüm bunlara ek olarak, Enjoy 90 Pro Max'in, teknik özelliklerine dair doğruluğu belli olmayan sızıntılar da mevcut. Sızıntılara göre cihaz, 6,84 inç 1,5K OLED bir ekrana sahip. Tabii ki bunların bir iddia olduğunu hatılatalım.

Huawei Enjoy 90 Serisi Ne Zaman Çıkacak?

Huawei, Enjoy 90 Pro Max ve Enjoy 90 Plus telefonlarının net çıkış tarihi hakkında net bir açıklama yapmadı. Ancak sosyal medyada yayınlanan tanıtım gönderilerinde, cihazların çok yakında vitrinlerdeki yerini alacağı bilgisi yer alıyor.

Huawei Enjoy 90 Serisi Fiyatı Ne Kadar?

Şirket, Enjoy 90 serisi telefonlarının fiyatları hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ayrıca telefonların hangi ülkelerde satışa sunulacağı hakkında da net bir bilgi bulunmuyor. İlerleyen günlerde cihazlar hakkındaki bilgiler netleşmeye başladığında, siz okuyucularımızla paylaşacağız.