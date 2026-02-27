AirPods Pro’ya Rakip Geldi: Huawei FreeBuds Pro 5 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Huawei amiral gemisi kablosuz kulaklığı Freebuds Pro 5'i Türkiye'de resmi olarak satışa sundu. AirPods Pro gibi amiral gemilerine rakip olan model fiyatı ve sunduğu özellikler ile tüketiciler için en cazip seçenek olmayı hedefliyor. Peki yeni kulaklık tüketicilere neler sunuyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Huawei FreeBuds Pro 5 Türkiye’de! Bu Fiyata Değer Mi?

Huawei FreeBuds Pro 5 sonunda Türkiye'de satışa sunuldu. Markanın amiral gemisi kulaklık modeli olarak ürün gamında kendine yer bulan yeni model sunduğu özellikler ile AirPods Pro gibi diğer amiral gemisi modellere kafa tuttuğunu resmi olarak doğruladı. Bu noktada yeni model satış fiyatı ve sunduğu özellikler ile kullanıcılar için en iyi fiyat performans ürünü olarak pazarda yer almayı hedefliyor.

Huawei tarafından yapılan resmi açıklamaya göre FreeBuds Pro 5’in Türkiye fiyatı 9 bin 999 TL olarak belirlendi. Model şu anda ön satışta ve kampanya süreci 9 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Ön sipariş veren kullanıcılar için 1499 TL indirim ve 399 TL değerinde 1 yıllık kayıp kulaklık kaskosu gibi ek avantajlar sunuluyor. Kulaklık mavi, gri, beyaz ve kum beji olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Teknik tarafta da fiyat tarafında olduğu gibi FreeBuds Pro 5 yine oldukça iddialı. Model çift ünite – çift kanal aktif gürültü engelleme (ANC) sistemine sahip ilk kulaklık olarak öne çıkıyor. Bas frekanslarda 10 Hz’e kadar inebilen ultra-lineer çift manyetik devreli yapı kullanılırken, tiz tarafında ise 48 kHz’e kadar çıkabilen mikro-planar sürücüler tercih edilmiş. Bu yapı özellikle yüksek çözünürlüklü ve detaylı ses deneyimi hedefleyen kullanıcılar için geliştirildi.

Kulaklıkta yer alan NearLink Audio teknolojisi ise bağlantı tarafında önemli bir yenilik sunuyor. 16 Mbps’ye kadar iletim hızı sağlayan sistem, 2.5 GHz ve 5.8 GHz çift bant desteği sayesinde metro, havaalanı ve kalabalık alanlarda daha stabil bir bağlantı vadediyor. Ayrıca L2HC 5.0 codec desteği ile 96 kHz/24-bit seviyesinde 4.6 Mbps kayıpsız ses aktarımı mümkün hale geliyor.

Pil performansı tarafında ise tek şarjla ANC açıkken 6 saat, kapalıyken 9 saate kadar kullanım süresi sunuluyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam kullanım süresi 33 saate kadar çıkabiliyor. IP67 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunması da günlük kullanım açısından önemli bir avantaj sağlıyor. 10 bin TL bandındaki fiyatıyla üst segmentte konumlanan Huawei FreeBuds Pro 5 sunduğu teknik özelliklerle dikkat çekiyor.

Huawei FreeBuds Pro 5 Teknik Özellikleri Neler?

İşlemci Kirin A3 Çip Ses Teknolojisi NearLink (4.6 Mbps kayıpsız ses akışı), Çift Sürücü Sistemi Desteklenen Kodekler L2HC, LDAC, AAC, SBC Pil Ömrü (Tek Şarj) 5 saatten fazla Toplam Pil Ömrü (Kutu ile) 33 saate kadar Dayanıklılık Sertifikası IP57 Kontrol Dokunmatik kontroller Kulaklık Boyutları 29,1 mm x 21,8 mm x 23,7 mm Altın, Beyaz, Buz Gümüşü Versiyonlarının Kutu Boyutları 65,50 mm x 46,70 mm x 22,98 mm Açık Mavi Şarj Kutu Boyutları 66,11 mm x 46,98 mm x 24,06 mm Renk Seçenekleri Altın, Beyaz, Buz Gümüşü, Açık Mavi

Peki siz Huawei FreeBuds Pro 5 fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.