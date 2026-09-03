Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar: Togg, Rakiplerine Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Togg T10X, zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Renault, Toyota, KIA, KG Mobility ve Hyundai dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de Ağustos 2026'da En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 2.939 adet Renault Duster: 2.677 adet Toyota Corolla: 2.386 adet Kia Sportage: 1.947 adet Togg T10F: 1.947 adet Renault Clio: 1.894 adet KG Mobility Torres: 1.780 adet Hyundai i20: 1.761 adet Renault Boreal: 1.683 adet Hyundai Tucson: 1.458 adet

Togg T10X'in Ağustos Ayında Pazar Payı Nedir?

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, geçtiğimiz ay 2 bin 939 adet satıldı. C7 segmentinde yer alan otomobilin pazar payı 4,78 oldu. Otomobil Temmuz ayında 2 bin 841 adet satılmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobilin pazar payı o dönem yüzde 4,55 seviyesindeydi.

Renault Duster'ın Ağustos Ayında Pazar Payı Nedir?

Renault Duster, geçtiğimiz ay 2 bin 677 satış adedine ulaştı. Duster'ın Ağustos ayında pazar payı yüzde 4,35 oldu. B2 segmentinde yer alan araba Temmuz ayında 1.929 adet satılmıştı. Otomobilin o dönem pazar payı yüzde 3,09 seviyesindeydi.

Toyota Corolla'nın Ağustos Ayında Pazar Payı Nedir?

Üçüncü sırada yer alan Toyota Corolla, geçtiğimiz ay 2 bin 386 satış adedine ulaştı. Otomobilin pazar payı yüzde 3,88 ulaştı. Otomobil 2026 yılının Temmuz ayında 2 bin 408 adet satılmıştı. C1 segmentinde bulunan otomobil o dönemde ayında yüzde 3,85 pazar payına sahipti.

2026'nın İlk 8 Ayında En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Renault Clio: 31.643 adet Toyota Corolla: 22.009 adet Renault Megane Sedan: 19.938 adet Togg T10X: 17.783 adet Renault Duster: 17.469 adet Fiat Egea Sedan: 16.915 adet Toyota C-HR: 16.709 adet Hyundai i20: 15.635 adet Volkswagen Taigo: 15.554 adet Peugeot 2008: 13.379 adet

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre Türkiye'de 2026 yılının ilk sekiz ayında yani Ocak ve Ağustos ayları arasında en çok satılan otomobil Renault Clio oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobil, bu dönemde 31 bin 643 satış adedine ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu otomobili 22 bin 9 satış adediyle Toyota Corolla takip etti.

Üçüncü sırada 19 bin 938 satış adedi ile Renault Megane Sedan, dördüncü sırada ise 17 bin 783 satış adedi ile Togg T10X konumlandı. Renault Duster ise Ocak-Ağustos ayları arasında 17 bin 469 adet satılarak beşinci sırada yer aldı. Bu otomobilleri 16 bin 915 satış adedi ile Fiat Egea Sedan ve 16 bin 709 satış adedi ile Toyota C-HR takip etti.

Editörün Yorumu

En çok satılan otomobiller listesinin göz önünde bulundurduğumda Togg T10X'in önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim. Otomobil Ağustos ayında 2 bin 939 satış adedine ulaşarak zirvede konumlandı. Bu arabanın Temmuz ayında 2 bin 841 satış adedi ile ikinci sırada yer aldığını belirteyim. Temmuz ayında ilk sırada yer alan Renault Boreal ise Ağustos ayında dokuzuncu sırada bulunuyor.