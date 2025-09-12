Huawei FreeBuds SE 4 ANC, Türkiye'de 500 TL İndirimle Satışa Çıktı

Huawei FreeBuds SE 4 ANC, Türkiye’de satışa çıktı. Uygun fiyatlı segmentte yer alan yeni kablosuz kulaklık, güçlü aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi, uzun pil ömrü ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. Metrodan ofise kadar gürültülü ortamlarda net bir ses deneyimi sunmayı hedefleyen model, lansmana özel fiyat avantajıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC Özellikleri

Yeni kulaklık, ortalama 24 dB ANC desteği sunuyor. Özellikle toplu taşıma araçlarında motor seslerini, kalabalık ortamlarda ise insan seslerini etkili bir şekilde azaltıyor. Kullanıcılar, ortama göre Ultra, Genel ve Rahat olmak üzere üç farklı gürültü engelleme modunu seçebiliyor. Ayrıca dış sesleri duymak isteyenler için Farkındalık Modu da bulunuyor.

Pil tarafında ise oldukça iddialı. Tek şarjla 10 saat, şarj kutusuyla birlikte 50 saate kadar kullanım sağlıyor. Hızlı şarj özelliği sayesinde yalnızca 10 dakikada 4 saatlik müzik keyfi sunabiliyor. Yalnızca 4,3 gram ağırlığındaki kulaklıklar, ergonomik tasarımıyla uzun süreli kullanımda rahatlık sağlıyor. Görüşmeler için kullanılan 3 mikrofonlu gürültü engelleme sistemi, aramalarda netliği artırıyor.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC, lansmana özel olarak 25 Eylül 2025’e kadar 500 TL indirim kuponuyla 2.199 TL fiyatla satılacak. Bu tarihten sonra ürünün fiyatı 2.699 TL olarak güncellenecek. Model; HarmonyOS, Android ve iOS cihazlarla tam uyumlu çalışıyor.

FreeBuds SE 4 ANC, fiyat-performans odaklı bir kablosuz kulaklık arayan kullanıcılar için öne çıkıyor. Güçlü ANC performansı, uzun pil ömrü ve erişilebilir fiyatıyla Huawei’nin kulaklık pazarındaki en iddialı seçeneklerinden biri haline geliyor.