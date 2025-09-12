Amazon 2.356 TL'lik 4 Oyunu Ücretsiz Dağıtıyor! Hemen Alın

Her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan eğlenceli zaman geçirmesine yardım ediyor. Şirket bu kez sıra tabanlı RPG'den metroidvania'ya kadar çeşitli türlerde dört farklı oyunu ücretsiz olarak sundu.

Amazon 4 Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Afterimage, Spelljammer: Pirates of Realmspace, Tower of Time ve Subterrain: Mines of Titan yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kampanya Afterimage için 12 Kasım 2025 tarihinde, Tower of Time, Subterrain: Mines of Titan ve Spelljammer: Pirates of Realmspace için 15 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Afterimage Nasıl Bir Oyun?

Afterimage, en iyi metroidvania oyunları arasında yer alıyor. Anime tarzı grafiklere sahip olan oyunda hızlı tempolu dövüş mekanikleri bulunuyor. Yetenek puanları sayesinde karakterimizi geliştirebiliyoruz. Aurogon Shanghai tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki inceleme notları "Çoğunlukla Olumlu" durumda.

Afterimage Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit)

Windows 7 (64 bit) İşlemci: Intel Core 2 Duo E4500 / AMD Athlon 64 X2 5600+

Intel Core 2 Duo E4500 / AMD Athlon 64 X2 5600+ RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Intel UHD Graphics 630

Intel UHD Graphics 630 DirectX: Sürüm 11

Spelljammer: Pirates of Realmspace Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon, strateji ve RPG ögelerini birleştiren Spelljammer: Pirates of Realmspace, Dungeons & Dragons'ın uzayda geçen bir evreni olan Spelljammer temasına dayanıyor. Oyunda hem uzay gemisi yönetimi hem de savaş mekanikleri bulunuyor. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Spelljammer: Pirates of Realmspace Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya daha yeni bir işletim sistemi

Windows 7 veya daha yeni bir işletim sistemi İşlemci: 1.8 GHz

1.8 GHz RAM: 512 MB

512 MB Ekran Kartı: DirectX 7 ile uyumlu ekran kartı

DirectX 7 ile uyumlu ekran kartı Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Tower of Time Nasıl Bir Oyun?

Event Horizon tarafından geliştirilen Tower of Time, en iyi RPG oyunları arasında yer alıyor. Gerçek zamanlı bir savaş sistemine saihp olan oyunda savaş esnasında zamanı yavaşlatabiliyor ve hatta duraklatabiliyoruz. Bu, her karakterin konumunu, kullanacağı yeteneği ve hedefini dikkatlice planlamamıza olanak tanıyor.

Tower of Time Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8/8.1/10 (64 bit)

Windows 7/8/8.1/10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3 veya eş değer bir işlemci

Intel Core i3 veya eş değer bir işlemci RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya eş değer bir ekran kartı

NVIDIA GeForce GTX 660 veya eş değer bir ekran kartı DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Subterrain: Mines of Titan

Uzayda geçen Subterrain: Mines of Titan, hayatta kalma, korku ve RPG türlerinde bir oyundur. Hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda Titan uydusunda meydana gelen felaketin gizemini çözmemiz gerekiyor. İzometrik kamera açısına sahip olan oyunda topladığımız malzemeler ile silah ve zırh üretebiliyoruz.

Subterrain: Mines of Titan Minimum Sistem Gereksinimleri