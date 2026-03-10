598 Beygir Güce Sahip Huawei İmzalı Hyptec A800 Satışa Sunuldu! Fiyatı Sizi Şaşırtacak

Otomotiv dünyasında standartları değiştiren yeni bir model daha yollara çıkıyor. GAC Group ve Huawei iş birliğiyle doğan Hyptec A800, piyasadaki klasik elektrikli araçlardan oldukça farklı özelliklere sahip. Bu yeni nesil sedan, sadece tasarımıyla değil, barındırdığı sıradışı teknolojilerin işlevselliğiyle de dikkat çekiyor.

GAC Hyptec'in A800'ün Teknik Özellikleri Neler?

Hyptec A800'ün sıradaşı teknolojilerinin başında, "menzil artırıcı" denilen hibrit bir motor yatıyor. Bu motor sayesinde klasik elektrikli araçlardaki şarj birme korkusu bu modelde yaşanmıyor. Çünkü araçta bulunan 1.5 litrelik benzinli motor, tekerleklere güç vermek yerine sadece 35 kWh'lık bataryayı şarj eden bir mobil jenaratör gibi çalışıyor.

Jenaratörün beslediği bu batarya sistemi, kullanıcılara iki farklı motor seçeneği sunuyor. Arkadan itişli standart motor 272 beygir güç üretirken, asıl teknolojik farklılık üç motorlu en üst pakette karşımıza çıkıyor. Hyptec A800'ün en dolu paketinde bulunan 598 beygir gücündeki bu motor, aracı 0'dan 100'e 4 saniyenin altında çıkarıyor.

Ancak bu üç motorun asıl amacı sadee yüksek hız sunmak değil; araca farklı bir manevra ve güvenlik özelliği sağlamak. Piyasadaki standart dört çekerlerden farklı olarak bu sistem, gücü her tekerleğe bağımsız dağıtabiliyor. Bu sayede araç dar alanlarda pergel gibi olduğu yerde dönebiliyor. Böylece araç, sürücülere dar alanlarda ekstra manevra kabiliyeti sağlıyor.

4 tekerleğe de gücü bağımsız dağıtan bu teknoloji, acil durumlarda da devreye girerek sürüş güvenliğini destekliyor. Örneğin, otoyolda yüksek hızla giderken lastik patlaması gibi riskli bir durumla karşılatığınızda, bu teknoloji tekerleklere anında ters güç uygulayarak aracın savrulmasını engellemeye yardımcı oluyor.

Güvenliği artıran bu teknolojik şasi, sürüş konforunu da maksimize eden donanımlarla birleştirilmiş. Çift odacıklı havalı süspansiyon ve elektromanyetik sönümleme sistemi Hyptec A800'de bir arada çalışıyor. Bu karmaşık sistem, yoldaki çukurları milisaniyeler içerisinde algılayıp süspansiyonu anında duruma göre ayarlıyor. Böylece araç, bozuk yollarda bile sürücüye sarsıntısız bir seyahat vaat ediyor.

Hyptec A800'ün otonom sürüş tarafında ise Huawei'nin güncel Qiankun ADS V4 1 platformu kullanılıyor. Sıradan sensörlerin aksine, sektördeki en detaylı taramayı yapabilen 896 satırlı LİDAR sensör araçta yer alıyorç Bu sensör, aracın yoğun siste, yağmurda veya karmaşık kavşaklarda çevresini çok daha net algılamasını sağlıyor.

Dış dünyayı bu kadar net algılayan aracın iç mekanı da yolcuları dış etkenlerden izole edecek şekilde tasarlanmış. HarmonySpace 5 akıllı kokpit sitemi araç içersinde kullanılırken, aktif gürültü engelleme teknolojisi de yol sesinin içeri girmesini engelliyor. Ayrıca aracın arka tarafındaki 2+1 esnek koltuk yapısı, isteğe göre dört veya beş kişilik hale gelebiliyor.

Hyptec A800'ün Fiyatı Ne Kadar?

Hyptec A800'ün yurt dışı başlangıç fiyatı 27.500 dolar. Bu güncel dolar kuru ile 1 milyon 212 bin TL yapıyor. Elbette ki bu fiyata vergiler dahil değil. Aracın Türkiye'de satışa çıkması durumunda fiyatının 2.7 ile 2.9 milyon TL arasında olması bekleniyor. Hyptec A800'ün önümüzdeki yıllarda küresel pazarda satışa sunulacağı belirtiliyor.

Editörün Yorumu

Elektrikli araç fikrine sıcak bakan ama 'Ya uzun yolda şarjım biterse?' stresini yaşayanlar için jeneratör motorlu sistemler harika bir seçenek sunuyor. Ancak beni bu araçta asıl etkileyen detay yüksek beygir gücü değil, güvenlik teknolojisi oldu. Yüksek hızda lastik patladığında savrulmayı önleyen yapay zeka destekli tork dağıtımı, gerçekten araçlarda görmek istediğimiz özelliklerden.