Para Babası: Huawei, Kaç Para Kazandığını Açıkladı!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Huawei, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin mali raporunu paylaştı. Böylelikle firmanın kâr-zarar tablosu gözler önüne serildi. Peki firmada son durum ne? İşte Huawei'nin açıkladığı finansal veriler...

Huawei, 2025'in İlk Yarısında Gelirlerini Artırdı

Şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 4 artarak 427 milyar yuana (59,7 milyar dolar) ulaştı ve bu, 2020’den bu yana elde edilen en yüksek ilk yarı geliri olarak kayda geçti. Bu başarıda en büyük pay ise yoğun ilgi gören amiral gemisi akıllı telefonlara ait. Verilere göre Huawei, dünya genelinde 26,6 milyon telefon sattı ve bu rakam geçen yıla kıyasla yüzde 1,7’lik bir artış anlamına geliyor.

Özellikle 10 Temmuz’da piyasaya sürülen Pura 80 serisi, gelir artışına önemli katkı sağladı. Çift telefoto kamera, EMUI 15 işletim sistemi, yenilikçi tasarım ve dikkat çeken özellikleriyle öne çıkan seri, kullanıcıların ilgisini çekti. Pek çok kişi de özellikle EMUI 15’i deneyimlemek için bu modellere geçiş yaptı.

Öte yandan gelir artışına rağmen Huawei’nin net kârı yüzde 32 düşerek 37 milyar yuana (5,17 milyar dolar) geriledi. Bu durum şirketin Ar-Ge yatırımlarını artırmasından kaynaklandı. Ocak-haziran döneminde Ar-Ge harcamaları 96,9 milyar yuan seviyesine ulaştı.

Huawei daha önce de benzer kâr düşüşleri yaşamıştı ancak şirket, bu yatırımların uzun vadede büyüme için kritik olduğuna inanıyor. Şimdi gözler, firmanın 2025’in ikinci yarısında kârlılığı yeniden artırıp artıramayacağında. Teknoloji devinin umudu yüksek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.