Huawei'den 25 Modele Birden HarmonyOS 6 Müjdesi!

Kısa süre önce AirPods Pro rakibi Huawei FreeBuds Pro 5'i Türkiye'de satışa sunan Huawei, öte taraftan yazılım geliştirme çalışmalarına da tam hızla devam ediyor. Son olarak şirket, HarmonyOS 6.0 Beta programının kapsamını genişletti ve yeni sürümü 25 modele birden sundu. Ayrıca güncellemenin dosya boyutu da belli oldu.

Huawei'den 25 Modele HarmonyOS 6.0 Güncellemesi

Gelen bilgilere göre HarmonyOS 6.0 Beta sürümü 18,29 GB boyutunda. Şirket, yeni sürümün kullanıcı deneyimini geliştiren önemli yenilikler içerdiğini açıkladı ancak hangi özelliklerin eklendiği henüz paylaşılmadı. Eğer bir Huawei mobil cihazınız varsa Ayarlar > Yazılım Güncelleme bölümünden yeni sürümü indirip kurabilirsiniz.

Güncelleme alan modellere baktığımızda Mate 80, Mate 70 ve Pura 80 serilerinin yanı sıra Mate X6 ve Mate X7 serilerinin de sürece dahil edildiğini görüyoruz. HarmonyOS 6.0 Beta güncellemesini alan tüm modellerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mate 80

Mate 80 Pro

Mate 80 Pro Max

Mate 80 RS Ultimate Design

Mate 70

Mate 70 Pro

Mate 70 Pro Premium Edition

Mate 70 Pro+

Mate 70 RS Ultimate Design

Mate 70 Air

Mate X7

Mate X7 Collector’s Edition

Mate X6

Mate X6 Collector’s Edition

Mate XTs Ultimate Design

Pura 80

Pura 80 Pro

Pura 80 Pro+

Pura 80 Ultra

Pura X

Pura X Collector’s Edition

MatePad Pro 13.2-inch 2025

MatePad Edge

MatePad 11.5 2026

MatePad Mini

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? HarmonyOS 6 güncellemesi alacak modeller listesinde sizin de mobil cihazınız var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.