Huawei'den 25 Modele Birden HarmonyOS 6 Müjdesi!
Huawei, HarmonyOS 6.0 Beta programını daha fazla cihazla genişletti. Böylelikle 25 model birden güncelleme aldı. İşte HarmonyOS 6.0 alan modeller!
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei, HarmonyOS 6.0 Beta sürümünü genişletti.
- Şirket, 25 modeli daha sürece dahil etti.
- Güncelleme alan mobil cihazlar listesinde Mate 80, Mate 70, Pura 80, Mate X6 ve Mate X7 serileri de yer alıyor.
Kısa süre önce AirPods Pro rakibi Huawei FreeBuds Pro 5'i Türkiye'de satışa sunan Huawei, öte taraftan yazılım geliştirme çalışmalarına da tam hızla devam ediyor. Son olarak şirket, HarmonyOS 6.0 Beta programının kapsamını genişletti ve yeni sürümü 25 modele birden sundu. Ayrıca güncellemenin dosya boyutu da belli oldu.
Huawei'den 25 Modele HarmonyOS 6.0 Güncellemesi
Gelen bilgilere göre HarmonyOS 6.0 Beta sürümü 18,29 GB boyutunda. Şirket, yeni sürümün kullanıcı deneyimini geliştiren önemli yenilikler içerdiğini açıkladı ancak hangi özelliklerin eklendiği henüz paylaşılmadı. Eğer bir Huawei mobil cihazınız varsa Ayarlar > Yazılım Güncelleme bölümünden yeni sürümü indirip kurabilirsiniz.
Güncelleme alan modellere baktığımızda Mate 80, Mate 70 ve Pura 80 serilerinin yanı sıra Mate X6 ve Mate X7 serilerinin de sürece dahil edildiğini görüyoruz. HarmonyOS 6.0 Beta güncellemesini alan tüm modellerin listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Mate 80
- Mate 80 Pro
- Mate 80 Pro Max
- Mate 80 RS Ultimate Design
- Mate 70
- Mate 70 Pro
- Mate 70 Pro Premium Edition
- Mate 70 Pro+
- Mate 70 RS Ultimate Design
- Mate 70 Air
- Mate X7
- Mate X7 Collector’s Edition
- Mate X6
- Mate X6 Collector’s Edition
- Mate XTs Ultimate Design
- Pura 80
- Pura 80 Pro
- Pura 80 Pro+
- Pura 80 Ultra
- Pura X
- Pura X Collector’s Edition
- MatePad Pro 13.2-inch 2025
- MatePad Edge
- MatePad 11.5 2026
- MatePad Mini
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? HarmonyOS 6 güncellemesi alacak modeller listesinde sizin de mobil cihazınız var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.