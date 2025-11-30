Huawei'den İki Popüler Modele HarmonyOS 6 Güncellemesi!

Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS’u daha da geliştirmek ve kullanıcılarına daha fazla yenilik sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son dönemlerde HarmonyOS 6’ya yoğun şekilde odaklanan şirket, merakla beklenen bu yazılımı şimdi iki tablet modeline daha dağıtmaya başladı. İşte ayrıntılar...

HarmonyOS 6, İki MatePad Modeli İçin Yayınlandı

Gelen bilgilere göre Çinli teknoloji devi, MatePad Air 2025 ve MatePad 11.5 S 2025 tabletleri için HarmonyOS 6 beta güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni özellikler sunan ve 10,10 GB boyutundaki bu önemli güncelleme, kullanıcılara kademeli olarak ulaştırılıyor.

HarmonyOS 6 Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Ayarlar uygulamasını açın.

“Sistem ve güncellemeler” bölümüne giriş yapın.

“Yazılım güncellemesi” seçeneğine dokunun.

“Güncellemeleri kontrol et” butonuna basarak yeni sürümü aratın.

Eğer güncelleme mevcutsa indirme işlemini başlatın.

İndirme tamamlandıktan sonra “Yükle” seçeneğine dokunarak kurulumu başlatabilirsiniz.

HarmonyOS 6 Yenilikleri

Artık kilit ekranındaki mood emojileriyle etkileşim kurulabiliyor ve stiller değiştirilebiliyor.

Artık Fluffy Pom-Pom temasıyla sesli komutla animasyon tetiklenebiliyor.

Chubby Hands temasında kilit ekranından taş-kağıt-makas oyunu oynanabiliyor.

Daha fazla dokunma, kaydırma, sürükleme gibi hareketlerle etkileşim artırıldı.

Artık cihaz kullanım süresi detaylı yönetilebiliyor ve çocuklar için ödül puanı verilebiliyor.

Artık yapay zeka ile çoklu fotoğraflardan tek dokunuşla video oluşturulabiliyor.

Artık uygun fotoğraflara dinamik hareket efekti eklenebiliyor.

Yapay zeka destekli yazım asistanı artık notlarda kullanılabiliyor.

Ses kayıtları artık gerçek zamanlı metne dönüştürülüyor ve konuşmacılar ayırt ediliyor.

Artık sayıt sonrası otomatik özet ve görev maddeleri oluşturuluyor.

Artık görüntülü aramalarda yapay zeka ile yüz değiştirme tespiti yapılıyor.

Artık aile üyelerinin aldığı dolandırıcılık aramaları tespit edilip uyarı veriliyor.

Artık dosya, fotoğraf ve videolar şifreli olarak belirli kişilere paylaşılabiliyor.

Yapay zeka verileri korunuyor ve kötüye kullanım engelleniyor.

Sistem performansı ve pil ömrü iyileştirildi.

Artık uygulamalar daha hızlı açılıyor, QR okuma ve bölünmüş ekran kullanımı daha akıcı.

Ark Engine ile oyun performansı daha stabil ve akıcı hale getirildi.

