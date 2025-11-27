Huawei Duyurdu! HarmonyOS 6 Kararlı Sürümü Çıktı
Huawei, uzun bir süredir beta sürecinde olan HarmonyOS 6 güncellemesinin kararlı sürümünü kullanıcılara dağıtmaya başladı. İşte güncelleme alacak modeller!
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei, kararlı HarmonyOS 6 güncellemesini dağıtmaya başladı.
- Yeni yazılım, özellikle sistem verimliliğini artırmaya ve uygulamaların daha akıcı çalışmasına odaklanıyor.
- İlk etapta güncellenecek modeller açıklandı.
Huawei, uzun bir süredir merakla beklenen HarmonyOS 6’nın kararlı sürümünü kullanıcılara dağıtmaya başladı. Beta sürecinden çıkan yazılım, artık herkes tarafından kullanılabilecek. İşte yeni özellikler ve daha yüksek performans getiren bu güncellemeyi alacak modeller...
Kararlı HarmonyOS 6 Güncellemesi Yayında
Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve çeşitli teknolojik aksesuarlara sunulmaya başlanan HarmonyOS 6, özellikle sistemin ve uygulamaların daha akıcı çalışmasına odaklanıyor. Huawei, güncellemeyle birlikte cihazların belirgin şekilde hızlandığını belirtiyor. HarmonyOS 5’ten yeni sürüme geçecek kullanıcıların da performanstaki bu farkı net şekilde hissedeceği ifade ediliyor.
Kararlı HarmonyOS 6 güncellemesi ilk etapta aşağıdaki modellere sunulacak.
- Huawei Mate 70 serisi
- Huawei Mate 60 serisi
- Huawei Mate X6 / X5
- Huawei Pura 80 serisi
- Huawei Pura 70 serisi
- Huawei Pura X serisi
- Huawei Pocket 2 serisi
- Huawei Nova 12 / 13 / 14
- Huawei Nova Flip / Flip S
- Huawei MatePad Pro (2023 / 2024 / 2025)
- Huawei MateBook Fold Ultimate Design
- Huawei MateBook Pro
- Huawei FreeBuds 6
- Huawei FreeArc
- Huawei Huawei Router Q7
- Huawei Huawei Smart Door Lock 2 serisi
Listeye baktığımızda güncellemenin yalnızca telefon ve tabletlerle sınırlı kalmadığını, kablosuz kulaklıklardan akıllı kapı kilitlerine kadar birçok ürüne ulaştığını görüyoruz. Bununla birlikte dağıtımın aşama aşama yapıldığını ve güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda görünmeyeceğini de belirtelim.
