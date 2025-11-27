Huawei Duyurdu! HarmonyOS 6 Kararlı Sürümü Çıktı

Huawei, uzun bir süredir merakla beklenen HarmonyOS 6’nın kararlı sürümünü kullanıcılara dağıtmaya başladı. Beta sürecinden çıkan yazılım, artık herkes tarafından kullanılabilecek. İşte yeni özellikler ve daha yüksek performans getiren bu güncellemeyi alacak modeller...

Kararlı HarmonyOS 6 Güncellemesi Yayında

Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve çeşitli teknolojik aksesuarlara sunulmaya başlanan HarmonyOS 6, özellikle sistemin ve uygulamaların daha akıcı çalışmasına odaklanıyor. Huawei, güncellemeyle birlikte cihazların belirgin şekilde hızlandığını belirtiyor. HarmonyOS 5’ten yeni sürüme geçecek kullanıcıların da performanstaki bu farkı net şekilde hissedeceği ifade ediliyor.

Kararlı HarmonyOS 6 güncellemesi ilk etapta aşağıdaki modellere sunulacak.

Huawei Mate 70 serisi

Huawei Mate 60 serisi

Huawei Mate X6 / X5

Huawei Pura 80 serisi

Huawei Pura 70 serisi

Huawei Pura X serisi

Huawei Pocket 2 serisi

Huawei Nova 12 / 13 / 14

Huawei Nova Flip / Flip S

Huawei MatePad Pro (2023 / 2024 / 2025)

Huawei MateBook Fold Ultimate Design

Huawei MateBook Pro

Huawei FreeBuds 6

Huawei FreeArc

Huawei Huawei Router Q7

Huawei Huawei Smart Door Lock 2 serisi

Listeye baktığımızda güncellemenin yalnızca telefon ve tabletlerle sınırlı kalmadığını, kablosuz kulaklıklardan akıllı kapı kilitlerine kadar birçok ürüne ulaştığını görüyoruz. Bununla birlikte dağıtımın aşama aşama yapıldığını ve güncellemenin tüm kullanıcılara aynı anda görünmeyeceğini de belirtelim.

