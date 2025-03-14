Huawei Tarihinde Bir İlk! HarmonyOS, iOS 19'u Geride Bıraktı

ip.Apple için işler pek de yolunda gitmiyor. Bir süredir "hep aynı telefon" eleştirilerine maruz kalan ve inovasyon eksikliğiyle suçlanan şirket, Apple Intelligence hamlesinin de fiyaskoyla sonuçlanmasının ardından kullanıcılarını rakiplere kaptırmaya başladı.

Özellikle Çin gibi rekabetin yoğun olduğu pazarlarda rakip şirketlerin sürekli yenilikler sunması ve kullanıcıların bu yeniliklere olan ilgisi, Apple'ı zor durumda bırakıyor. Hatta Counterpoint Research'ün son araştırmasına göre HarmonyOS, yüzde 19 pazar payıyla Apple'ı geride bıraktı ve ikinci sıradaki yerini zorla elinden aldı. İşte detaylar!

iOS'u Geride Bırakan HarmonyOS, Çin'deki En Popüler İkinci İşletim Sistemi Oldu

Çin, dünyanın en önemli akıllı telefon pazarlarından biri. Yüksek nüfusu ve kullanıcıların premium modellere gösterdiği ilgi, bu pazarı pek çok şirket için finansal açıdan vazgeçilmez ve kritik kılıyor. Durumun farkında olan araştırma şirketi Counterpoint Research ise Çin akıllı telefon pazarının nabzını tuttu ve işletim sistemlerine göre bir pazar payı analizi yaptı.

2024'ün dördüncü çeyreğini kapsayan rapora göre Huawei büyük bir ivme yakalarken, Apple kan kaybetmeye devam etti. Hatta şirketin HarmonyOS'u yüzde 19’luk pazar payıyla Apple’ın iOS’unu (yüzde 17) geride bırakarak Çin’de ikinci sıraya yerleşti. Elbette ki birinciliği ise yüzde 64 ile Android aldı.

Elbette ki bu yükselişte Çin hükümetinin de desteği olduğunu hatırlatmakta fayda var. Çin'deki yerli markaları desteklemek için bir süre önce 6.000 CNY’nin (yaklaşık 800 dolar) altındaki telefonlarda 500 CNY (yaklaşık 70 dolar) civarında bir teşvik indirimi uygulanmaya başlandı. Bu da Xiaomi ve Huawei gibi markalara olan ilgiyi artırdı.

Elbette ki bu duruma Apple'ın kullanıcılarını rakiplerine kaptırması da eklenince iOS, Çin'de üçüncü sıraya kadar geriledi. Bildiğiniz üzere Çinli şirketler, katlanabilen ekranlar ve ekran altı kameralar dahil olmak üzere pek çok inovatif ürüne sahip. Bu durum bir süredir "hep aynı telefon" diyen kullanıcıları kendine çekiyor.

Global pazara baktığımızda ise bambaşka bir senaryo bizleri karşılıyor. Çin, yerel uygulama ve servislerin domine ettiği bir pazar olduğu için insanlar Google servislerini aramıyor ve HarmonyOS büyüyor. Ancak globalde şirketin pazar payı şimdilik yüzde 4'ü geçemiyor.

Yine de uzmanlar, bu durumun gelecekte değişebileceğinin ve Huawei'in Apple ve Google'a ciddi bir rakip olduğunun altını çiziyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple, Çin'de kan kaybetmeye devam edecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.