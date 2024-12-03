Huawei, HarmonyOS NEXT ile Android İşletim Sistemine Veda Ediyor

ABD yaptırımları nedeniyle 2019'dan bu yana yaşadığı zorlukları aşmak ve bağımsızlığını artırmak adına önemli bir adım atan Huawei, geliştirdiği yeni HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle gündeme düştü.

Son dönemde piyasaya sunduğu Mate 70 serisi akıllı telefonlarla dikkat çeken şirket, bu cihazlarda HarmonyOS NEXT işletim sisteminin kullanılabileceğini duyurdu. Yeni sistemle beraber Huawei’nin artık tamamen bağımsız bir ekosistem oluşturmaya kesin bir adım attığını görüyoruz.

Sistem Android Tabanlı Geliştirilmişti

Huawei, önceleri HarmonyOS’u ilk olarak Android tabanlı bir sistem olarak geliştirmişti. Ancak bu yeni sürümle birlikte Android ile olan bağlarını kökünden koparacak ve bağımsız bir işletim sistemi kuracak. Özellikle de Çin pazarında güçlü bir alternatif olarak boy göstermesi için bu epey önemli bir gelişme.

Teknoloji analiz uzmanları, HarmonyOS NEXT’in Çin’de geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından benimsenebileceğini belirtiyorsa da bu sistemin küresel pazarda nasıl bir etki yaratacağı şimdilik bilinmiyor.

Batı'ya Olan Bağlılığı Azaltmak İstiyor

Huawei’nin Mate 70 serisinde hangi çiplerin kullanıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı ama pek çok kaynağa göre şirket, kendi ürettiği çipleri kullanarak modeli geliştirmek istiyor. Böyle bir durumda Huawei'in teknoloji geliştirmede Batı'ya bağımlı oluşunu değiştirmeyi amaçlıyor diyebiliriz.

ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti, özellikle Donald Trump döneminde Huawei’ye uygulanan yaptırımlarla görünür hale gelmişti. Trump'ın başkanlığı döneminde Huawei, Google servislerine erişim engeliyle karşılaştı ve çip tedarikinde ciddi sorunlar yaşadı. Ancak Huawei, tüm bunlara rağmen yoluna devam etti ve kendi teknolojisini geliştirme yolunda dörtnala koşuyor.

ABD, "Çip ve Bilim Yasası" gibi hamlelerle yerli çip üretimini artırmaya çalışırken Çin kendi üretim kapasitesini yükseltmeyi hedefliyor. Huawei de çip üretimi konusunda bağımsız olabilecek mi hep birlikte göreceğiz.