Huawei, Honor'u Neden Sattığını Açıkladı: En Büyük Rakibimiz Olsunlar

Huawei, Honor'u neden sattı? Huawei CEO ve kurucu ismi olan Ren Zhengfei yaptığı açıklamada, Honor'un en büyük rakipleri olmasını istiyor. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Honor satışı, Huawei'nin gelirlerini nasıl etkileyecek?

Çinli şirket Huawei geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada, Huawei Technologies'in ABD yaptırımlarının baskısı altında kaldığını ve bundan dolayı Honor akıllı telefon markasını satmaya karar verdiğini söyledi. Satış tamamlandıktan sonra Huawei'nin yeni Honor şirketinde herhangi bir hisseye sahip olmayacağı, herhangi bir iş yönetimi veya karar alma faaliyetine dahil olmayacağı belirtildi.

Huawei, Honor markasının satışıyla ilgili bazı yeni haberlere sahip. Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, Honor'u Çinli şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyuma sattığını doğruladı. Satışın, ABD hükümeti tarafından maruz kalınan çeşitli yasaklar sonucu gerçekleştiğini belirtti. Huawei CEO'su geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda şunlara yer verdi:

"Huawei'nin tüketici pazarı, son zamanlarda muazzam bir baskı altındaydı. Bu nedenle Huawei, kendisine ait olan tüm Honor ticari varlıklarını Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.'ya satmaya karar verdi."

Huawei, Honor'u neden sattı? İşte şaşırtan açıklama

Huawei şirket çalışanları forumunda samimi açıklamalarda bulunan Ren Zhengfei, Honor akıllı telefon ünitesinin "ihtiyaç duyulan teknik unsurların büyük baskı altında olması" nedeniyle satıldığını dile getirdi. Ayrıca Huawei'nin zorlukların üstesinden gelebileceğini, ancak farklı bir plan olarak Honor'un elden çıkarıldığını aktardı. CEO Zhengfei, istihdam ettiği kişilerin ve distribütörlerinin işlerini kaybetmemesini istediğini ifade etti.

Huawei kurucusu aynı zamanda Honor'un en büyük rakipleri olmasını istediğini de belirtiyor. Honor çalışanlarının, eski ana şirketini (Huawei'yi) devirmek isteyerek motive edilmesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca hatırlatmakta fayda var; Honor akıllı telefon satışları, Huawei'nin üçüncü çeyrekteki toplam satışının yaklaşık yüzde 26'sını oluşturmuştu.

Bildiğiniz üzere ABD, 2019 baharında Huawei'nin çoğu ABD işlemci yongasına ve diğer teknolojilere erişimini engelleyen yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu yıl ise Huawei'nin çip üretmek için Amerikan teknolojisini kullanmasını yasakladı ve şirketin Çin casusluğunu kolaylaştırdığını iddia etti. Ancak Huawei yönetimi bu casusluğu defalarca reddetti.