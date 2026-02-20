Apple Daha Tanıtmadan Huawei Rakibini Hazırladı: Yeni Katlanabilir Model Sızdı

Akıllı telefon pazarındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Son dönemlerde Apple’ın üzerinde çalıştığı iddia edilen dikey ve yatay katlanabilir telefonları mobil dünyanın gündeminden düşmüyor. Cihazlarla ilgili sürekli yeni sızıntılar gelmesi, beklentileri sürekli yüksek tutuyor. Bu nedenle söz konusu modeller yalnızca tüketiciler tarafından değil, rakip şirketler tarafından da yakından takip ediliyor.

İddialara göre Çinli teknoloji devi Huawei, Apple’ın daha tanıtımını bile yapmadığı dikey katlanabilir iPhone modeline rakip olacak yeni bir cihaz üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar...

Huawei'den iPhone Flip'e Rakip Geliyor

Söz konusu akıllı telefon hakkında şu an için detaylı bilgiler paylaşılmış değil. Ancak özellikle Apple’ın geliştirdiği iddia edilen dikey katlanabilir cihaza doğrudan rakip olması bekleniyor. Bu arada Huawei’nin zaten Huawei Pura X ve Huawei Nova Flip gibi katlanabilir modelleri olduğunu söyleyelim. Sızdırılan telefonun ise bu serilerden farklı olarak tamamen yeni bir ürün olması kuvvetle muhtemel.

İsmi bile bilinmeyen katlanabilir akıllı telefonun ekran boyutu, kalbinde yer alacak işlemci ve batarya kapasitesi gibi önemli bilgiler de şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak önümüzdeki haftalarda yeni detaylar gelmesini bekliyoruz. Yeni sızıntılar yaşandıkça sizinle paylaşacağız. Görünen o ki Apple ile Huawei arasındaki rekabet daha da kızışacak.

Apple'ı Takip Eden Tek Marka Huawei Değil

Apple, hiç şüphesiz akıllı telefon kullanıcılarının önemli bir kısmı tarafından sevilmiyor ancak buna rağmen rakipleri tarafından yakından takip ediliyor. Üstelik bunu yapan yalnızca Huawei değil, Samsung da var. Türkiye'de en çok satan akıllı telefon üreticilerinden biri olan Güney Koreli şirket de Apple'ın kitap tarzı katlanan telefonu için hazırlık yapıyor.

Hatta geçtiğimiz aylarda "Galaxy Z Fold 8 Wide" isimli bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ana model olan Galaxy Z Fold 8'e kıyasla daha daha geniş ve kareye yakın olacak. 7.6 inçlik iç ekran ve 5.4 inçlik dış ekranla iPhone Fold ile benzer ekran özellikleri taşıması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?