Huawei Bomba Gibi Geliyor! Sıra Katlanabilir Tablette

ABD yaptırımlarının gölgesinde zorlu yıllar geçiren Huawei, adeta küllerinden doğdu. Çinli teknoloji devi, son dönemlerde peş peşe duyurduğu yenilikçi ürünlerle yeniden sahnenin yıldızı olmayı başardı. Ayrıca bu ayın başında tanıttığı katlanabilir ekrana sahip ilk dizüstü bilgisayarı MateBook Fold Ultimate Design, gözleri bir kez daha şirkete çevirtti.

MateBook Fold ile katlanabilir cihaz ekosistemini iyice güçlendiren Huawei, daha önce üçe katlanan telefonu ve farklı formdaki katlanabilir modelleriyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise gözler, markanın çok yakında tanıtacağı katlanabilir tablet modeline çevrilmiş durumda. İşte ayrıntılar!

Huawei, Katlanabilir Tablet Piyasaya Sürecek

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station (DCS), Huawei'nin katlanabilir bir tablet üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı. 12 ila 14 inç arasında bir ekrana sahip olacağı ve katlandığında taşınabilir bir boyuta küçüleceği söylenen cihazın teknik özellikleri ise belirsizliğini koruyor.

Tıpkı katlanabilir telefonlar gibi katlanabilir tabletin de katlı haldeyken kullanılabilmesi için kapak ekranına yer vermesi bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei'nin katlanabilir tablet modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.