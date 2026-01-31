3,4 Saniyede 0-100 km/sa: 824 Beygirlik Hız Canavarı Tanıtıldı

Aston Martin, Vanquish Volante'nin Florida'nın kıyı şeridinden ilham alarak tasarladığı özel sürümü Wave'i tanıttı. Yakın zamanda açık artırmaya çıkarılması ile sahibini bulacak olan bu özel arabadan elde edilecek olan gelirin ise çok faydalı bir amaç doğrultusunda kullanılacağı belirtildi.

Vanquish Volante'nin Wave Sürümü Neler Sunuyor?

Vanquish Volante'nin Wave versiyonu, Q Iridescent Sapphire adı verilen özel bir boya ile geliyor. Bu renk, yeni arabanın Everglades (Florida'nın güneyindeki tropik sulak alan) sularındaki göz kamaştırıcı ışık yansımalarını sunan derin bir mavi tonuna sahip olduğu anlamına geliyor. Aracı çevreleyen uzun beyaz çizgiler ise kayalara çarpan dalgaları temsil ediyor.

Aracın hem üst hem alt tarafında parlak siyah tonlu karbon fiber detaylar kullanıldı. Yan tarafta ise beyaz bir V12 logosu yer alıyor. Hem dış hem iç tarafta kullanılan kırmızı renk ise denizdeki uyarı şamandıralarını ifade ediyor. Kısacası renk seçimi gelişigüzel bir şekilde yapılmadı, her şeyin deniz ile bağlantısı bulunuyor.

Dış tasarımdaki sert duruşun aksine iç tarafa bir o kadar sadelik hâkim. İç kısımda ana renk olarak beyaz rengin tercih edildiğini görüyoruz. Koltuk başlıkları ve kapı eşiklerindeki dalga şeklinde açık mavi dikişler ve işlemeler doğrudan göze çarpıyor. Bu bölümde tek odak noktasının şamandıraların simgesi niteliğindeki kırmızı düğme olduğunu söylemek mümkün.

5,2 litrelik çift turboşarjlı V12 motorla birlikte gelen araba, 824 beygir gücü ve 1000 Nm tork üretiyor. 0-100 km/sa hıza yalnızca 3,4 saniyede ulaşıyor. Bununla birlikte en fazla 344 km/sa hıza ulaşabiliyor. Bugün ilk kez sergilenen otomobilin kısa süre içinde yeni sahibini bulması bekleniyor. Açık artırmadan elde edilen gelirin ise çocuk ve eğitim vakfına bağışlanacağı belirtiliyor.