Huawei 16 GB RAM'li Telefon Tanıttı! OLED Ekran ve Dahası

Huawei, merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Mate 80'i tanıttı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon, OLED ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Akıllı telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü üçlü kamera sistemi, yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Huawei Mate 80 Özellikleri

İşlemci: Kirin 9020

Kirin 9020 Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2832 piksel

1280 x 2832 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

İkinci nesil Kunlun Glass RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Batarya Kapasitesi: 5.750 mAh

5.750 mAh Hızlı Şarj: 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj

66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj Arka Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP OIS destekli ana kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/IP69 sertifikası

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate 80, OLED ekran üzerinde 1280 x 2832 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. HarmonyOS 6 işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefon ikinci nesil Kunlun Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor. IP68/IP69 sertifikaya sahip telefon, suya ve toza karşı dayanıklılık da sunuyor.

Gücünü Kirin 9020 işlemcisinden alan akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 5.750 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Huawei Mate 80'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Peki, Huawei Mate 80'in fiyatı ne kadar?

Huawei Mate 80 Fiyatı