Huawei 120Hz OLED Ekranlı Katlanabilir Telefon Tanıttı
Huawei Mate X7'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, yeni katlanabilir telefon neler sunuyor? İşte telefona dair merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei Mate X7 gücünü Kirin 9030 Pro işlemcisinden alıyor.
- Katlanabilir telefon OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.
- Mate X7 için 12.999 yuan (77.740 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Huawei, Mate X7 isimli yeni katlanabilir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan Mate X7, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Huawei Mate X7 Özellikleri
- Ana Ekran Boyutu: 8 inç
- Ana Ekran Teknolojisi: OLED
- Ana Ekran Çözünürlüğü: 2210 x 2416 piksel
- Ana Ekran Parlaklığı: 2.500 nit (Maksimum)
- Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İkinci Ekran Boyutu: 6,49 inç
- İkinci Ekran Teknolojisi: OLED
- İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2444 piksel
- İkinci Ekran Parlaklığı: 3.000 nit'e kadar (Maksimum)
- İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Kirin 9030 Pro
- RAM Seçenekleri (Standart): 12 GB ve 16 GB
- RAM Seçenekleri (Collector's Edition): 16 GB ve 20 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 66W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 50W
8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate X7, OLED ekran üzerinde 2210 x 2416 piksel çözünürlük, 2.500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6,49 inç büyüklüğüne sahip ikinci ekran, OLED ekran üzerinde 1080 x 2444 piksel çözünürlük, 3.000 nite kadar maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.
En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Mate X7 gücünü Kirin 9030 Pro işlemcisinden alıyor. Akıllı telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Collector’s Edition'da ise 16 GB ve 20 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. HarmonyOS 6.0 ile birlikte gelen telefonda ekran altı pramak izi sensörü de mevcut.
5.600 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. 236 gram ağırlığında olan telefonun katlanmamış hâli 4,5 mm, katlanmış hâli ise 9,5 mm kalınlığında. Huawei Mate X7'de çift SIM desteği de bulunuyor.
Huawei Mate X7 Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 12.999 yuan (77.740 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 13t.999 yuan (83.728 TL)
- Mate X7 Collector’s Edition 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 14.999 yuan (89.709 TL)
- Mate X7 Collector’s Edition 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 15.999 yuan (95.690 TL)
- Mate X7 Collector’s Edition 20 GB RAM + 1 TB Depolama: 17.599 yuan (105.267 TL)