Huawei 120Hz OLED Ekranlı Katlanabilir Telefon Tanıttı

Huawei, Mate X7 isimli yeni katlanabilir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan Mate X7, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Huawei Mate X7 Özellikleri

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

Ana Ekran Teknolojisi: OLED

Ana Ekran Çözünürlüğü: 2210 x 2416 piksel

Ana Ekran Parlaklığı: 2.500 nit (Maksimum)

Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İkinci Ekran Boyutu: 6,49 inç

İkinci Ekran Teknolojisi: OLED

İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2444 piksel

İkinci Ekran Parlaklığı: 3.000 nit'e kadar (Maksimum)

İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Kirin 9030 Pro

RAM Seçenekleri (Standart): 12 GB ve 16 GB

RAM Seçenekleri (Collector's Edition): 16 GB ve 20 GB

Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh

Kablolu Hızlı Şarj: 66W

Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate X7, OLED ekran üzerinde 2210 x 2416 piksel çözünürlük, 2.500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6,49 inç büyüklüğüne sahip ikinci ekran, OLED ekran üzerinde 1080 x 2444 piksel çözünürlük, 3.000 nite kadar maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Mate X7 gücünü Kirin 9030 Pro işlemcisinden alıyor. Akıllı telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Collector’s Edition'da ise 16 GB ve 20 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. HarmonyOS 6.0 ile birlikte gelen telefonda ekran altı pramak izi sensörü de mevcut.

5.600 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon 66W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. 236 gram ağırlığında olan telefonun katlanmamış hâli 4,5 mm, katlanmış hâli ise 9,5 mm kalınlığında. Huawei Mate X7'de çift SIM desteği de bulunuyor.

Huawei Mate X7 Fiyatı