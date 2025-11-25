Bu Telefon Çok Güçlü: Huawei Mate 80 Pro Max Tanıtıldı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Huawei Mate 80 Pro Max tanıtıldı. Bununla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. OLED ekrana sahip olan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, yüksek parlaklık ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Peki, Mate 80 Pro Max neler sunuyor?

Huawei Mate 80 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel

1320 x 2848 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz Ekran Parlaklığı: 8.000 nite kadar

8.000 nite kadar Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

İkinci nesil Kunlun Glass İşlemci: Kirin 9030 Pro

Kirin 9030 Pro RAM: 16 GB

16 GB Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP periskop kamera

50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP periskop kamera Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate 80 Pro Max, OLED ekran üzerinde 1320 x 2848 piksel çözünürlük, 8.000 nite kadar parlaklık, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında bile telefonun ekranı rahatça görülebilecek. Telefon ayrıca ikinci nesil Kunlun Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Gücünü Kirin 9030 Pro işlemcisinden alan akıllı telefonda 16 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafınad ise 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Huawei Mate 80 Pro Max, 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde makro telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Huawei Mate 80 Pro Max Fiyatı

Huawei Mate 80 Pro Max'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 7.999 yuan (47.870 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 8.999 yuan (53.855 TL) fiyat etiketi belirlendi. Huawei Mate 80 için 4.699 yuan (28.121 TL) fiyat etiketi beilrlenmişti.