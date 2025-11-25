Bu Telefon Çok Güçlü: Huawei Mate 80 Pro Max Tanıtıldı
Huawei Mate 80 Pro Max'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. OLED ekrana sahip olan telefon hem güçlü donanımı hem de şık tasarımıyla öne çıkıyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Huawei Mate 80 Pro Max gücünü Kirin 9030 Pro işlemcisinden alıyor.
- Telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 8.000 nite kadar parlaklık sunuyor.
- Mate 80 Pro Max için 7.999 yuan (47.870 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
Çok şık bir tasarıma sahip olan Huawei Mate 80 Pro Max tanıtıldı. Bununla beraber telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. OLED ekrana sahip olan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, yüksek parlaklık ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Peki, Mate 80 Pro Max neler sunuyor?
Huawei Mate 80 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1320 x 2848 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz
- Ekran Parlaklığı: 8.000 nite kadar
- Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass
- İşlemci: Kirin 9030 Pro
- RAM: 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 512 GB ve 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP makro telefoto kamera + 50 MP periskop kamera
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya Kapasitesi: 6.000 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 100W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 80W
6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate 80 Pro Max, OLED ekran üzerinde 1320 x 2848 piksel çözünürlük, 8.000 nite kadar parlaklık, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek parlaklık sayesinde dışarıda güneş ışığı altında bile telefonun ekranı rahatça görülebilecek. Telefon ayrıca ikinci nesil Kunlun Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor.
Gücünü Kirin 9030 Pro işlemcisinden alan akıllı telefonda 16 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafınad ise 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan Huawei Mate 80 Pro Max, 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.
Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde makro telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.
Huawei 16 GB RAM'li Telefon Tanıttı! OLED Ekran ve Dahası
Huawei Mate 80'in özellikleri ve fiyatı açıklandı. Peki, yeni amiral gemisinde hangi donanım tercih edildi? İşte akıllı telefona dair ayrıntılar!
Huawei Mate 80 Pro Max Fiyatı
Huawei Mate 80 Pro Max'in 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 7.999 yuan (47.870 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 8.999 yuan (53.855 TL) fiyat etiketi belirlendi. Huawei Mate 80 için 4.699 yuan (28.121 TL) fiyat etiketi beilrlenmişti.