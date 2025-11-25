Huawei 100W Hızlı Şarj Destekli Telefon Tanıttı! OLED Ekranı Var

Huawei, Mate 80 Pro modelini tanıttı. Güçlü bir işlemciye sahip olan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, üçlü kamera sistemi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan Huawei Mate 80 Pro neler sunuyor?

Huawei Mate 80 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2832 piksel

1280 x 2832 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Dokunmatik Örnekleme Hızı: 300Hz

300Hz Ekran Koruması: İkinci nesil Kunlun Glass

İkinci nesil Kunlun Glass Ağırlık: 219 gram

219 gram Kalınlık: 7,95 mm

7,95 mm RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB İşlemci: 12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030, 16 GB RAM'E sahip sürümde Kirin 9030 Pro

12 GB RAM'e sahip sürümde Kirin 9030, 16 GB RAM'E sahip sürümde Kirin 9030 Pro Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Batarya Kapasitesi: 5.750 mAh

5.750 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 100W

100W Kablosuz Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera + 48 MP Makro Telefoto Kamera + 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

50 MP Ana Kamera + 48 MP Makro Telefoto Kamera + 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera Ön Kamera: 40 MP

6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Mate 80 Pro, OLED ekran üzerinde 1280 x 2832 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hıız ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. 219 gram ağırlığında ve 7,95 mm kalınlığında olan akıllı telefon ikinci nesil Kunlun Glass ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 12 GB RAM'e sahip sürümünde Kirin 9030 işlemcisi, 16 GB RAM'e sahip sürümde ise Kirin 9030 Pro işlemcisi yer alıyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Telefonda 5.750 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Mate 80 Pro 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde makro telefoto kamera ve 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 40 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Huawei Mate 80 Pro Fiyatı