Katlanabilir iPhone'un Fiyatı Ortaya Çıktı! Kaç TL Olacak?

Merakla beklenen katlanabilir iPhone ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda katlanabilir iPhone'un fiyatı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre iOS işletim sistemine sahip katlanabilir telefonun fiyatı cep yakacak. Peki, katlanabilir iPhone Türkiye'de kaç TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak?

Katlanabilir iPhone'un Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan yeni iPhone'un 2.399 dolar başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu ücret, güncel döviz kuruyla direkt olarak çevrildiğinde 101.842 TL'ye denk geliyor fakat bu, katlanabilir telefonun Türkiye'deki nihai satış fiyatı olmadığını belirtmek gerekiyor.

Türkiye'de satılan akıllı telefonlardan dört farklı vergi alınıyor. Bunlar arasında yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 oranında TRT bandrolü, telefonun vergisiz fiyatına göre yüzde 25-yüzde 50 arası değişen ÖTV ve yüzde 20 KDV yer alıyor. Eğer iddia doğruysa katlanabilir iPhone'un vergili fiyatı 207 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Vergisiz fiyat: 101.842 TL

101.842 TL Kültür Bakanlığı payı (%1): 1.018 TL

1.018 TL TRT bandrolü (%12): 12.343,30 TL

12.343,30 TL ÖTV (%50): 57.602 TL

57.602 TL KDV (%20, ÖTV sonrası fiyat üzerinden): 34.561 TL

34.561 TL Tahmini vergili fiyat: 207 bin TL

Katlanabilir iPhone'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre dış tarafta yer alan ekran 5,5 inç, iç yüzeyde yer alan ekran ise 7,8 inç ekran büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1920 x 2713 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera yer alacak.

Ön yüzeyde kaç megapiksel çözünürlüğünde kamera olacağı paylaşılmadı fakat 12 megapiksel veya 18 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunabilir. Katlanabilir iPhone ayrıca Apple'ın ikinci nesil C2 modem ile gelecek. Telefonun katlanmamış hâli 4,5 mm ila 4,8 mm civarında, katlanmış hâli ise 9 mm ila 9,5 mm civarında olacak.

Katlanabilir iPhone Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok sayıda kişi tarafından merakla beklenen katlanabilir iPhone'un 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılacağı iddia edildi. iPhone 17 serisi ve iPhone Air, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. iPhone 17 serisinde iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere üç farklı model mevcut.