Huawei'den 20 GB RAM'li Telefonlar Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Huawei'nin üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi modeller ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Mate 80 serisinin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni akıllı telefonlar 20 GB RAM ile birlikte gelecek. Telefonlar ayrıca çok güçlü işlemciye de sahip olacak.

Huawei Mate 80 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

Mate 80 serisinin Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max ve Mate 80 RS Master Edition olmak üzere dört farklı modelden oluşacağı iddia edildi. Ortaya çıkan bilgilere göre bu yeni telefon serisi 20 GB RAM seçeneği sunacak. Huawei Mate 70 serisinde ise 12 GB ve 16 GB RAM seçeneklerine yer verilmişti.

Yeni telefonlar gücünü Kirin 9030 işlemcisinden alacak. İşlemcinin önceki nesil Kirin 9020'ye kıyasla yüzde 20 civarında bir performans artışı sunması bekleniyor. Kirin 9030'un 1+3+4 çekirdek mimarisine sahip olacağı söyleniyor. Mate 70'de bir adet 2.5 GHz, üç adet 2.15 GHz ve dört adet 1.6 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Kiirn 9020 tercih edilmişti.

Mate 80 serisinde yer alan tüm modellerin 3D yüz tanıma özelliğine sahip olacağı iddia edildi. Akıllı telefonların yan tarafında parmak izi sensörüne de yer verilecek. Ayrıca Mate 80 serisi için aktif soğutma fanının test edildiği de söyleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek görebiliriz.

Huawei Mate 80 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Mate 80 serisinin 25 Kasım tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Gelişmiş kamera sistemine, çok güçlü işlemciye ve etkileyici ekran özelliklerine sahip olan Huawei Mate 70 serisi 2024 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.