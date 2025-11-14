Aşırı Ucuz Android Telefon Tanıtıldı! 90Hz Ekrana Sahip

Itel, A90 Limited Edition isimli akıllı telefon tanıttı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Uygun fiyat etiketine sahip olan A90 Limited Edition, askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD-810H sertifikasıyla öne çıkıyor. Peki, ucuz Android telefon neler sunuyor?

Itel A90 Limited Edition Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,6 inç

6,6 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1612 piksel

720 x 1612 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Parlaklığı: 480 nit

480 nit Ekran Piksel Yoğunluğu: 270 PPI

270 PPI Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Unisoc T7100

Unisoc T7100 RAM: 4 GB

4 GB Depolama Seçenekleri: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB İşletim Sistemi: Android 14 Go Edition

Android 14 Go Edition Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 15W

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Itel A90 Limited Edition, IPS ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 480 maksimum parlaklık, 270 PPI piksel yoğunluğu ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 3,5 mm kulaklık girişine sahip olan akıllı telefonda parmak izi sensörü ve yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği bulunuyor.

Itel A90 Limited Edition gücünü sekiz çekirdekli Unisoc T7100 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci sosyal medya kullanma, internette gezinme ve Temple Run gibi basit mobil oyunları oynama gibi aktiviteler için yeterli bir performans sunuyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Itel Zeno 20'de de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 14 Go Edition işletim sistemi ile birlikte gelen akıllı telefonda 4 GB RAM ve 8 GB sanal RAM desteği bulunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleri mevcut. MicroSD desteği sayesinde depolama 2 TB'a kadar artırılabiliyor. IP54 sertifina sahip olan telefon su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

A90 Limited Edition'ın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamear yer alıyor. 5.000 mAh batarya kapasitesines ahip olan akıllı telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonda çift nano SIM desteği de mevcut.

Itel A90 Limited Edition Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Itel A90 Limited Edition'ın 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 7.299 rupi (3.481 TL) fiyat etiketi belirlendi. Ucuz Android akıllı telefon, Siyah, titanyum ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.