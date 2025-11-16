Huawei'den Yeni Telefonlar Geliyor! 20 GB RAM ve Dahası

Huawei bir süredir Mate 80 serisi üzerinde çalışıyor. Geçmişte hakkında birçok bilgi ortaya çıkan bu serinin hangi renk seçenekleri ile geleceği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Yeni yaşanan sızıntının ardından serinin renk seçenekleri ile RAM ve depolama seçenekleri de ortaya çıktı.

Huawei Mate 80 Serisi Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Mate 80 serisi, birden fazla RAM ve depolama seçenekleri ile gelecek. Ayrıca kullanıcıların arasında seçim yapabileceği çok çeşitli renk seçenekleri olacak. Serinin standart modeli, siyah, yeşil ve altın renk seçenekleri sunacak. Ayrıca 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini göreceğiz.

Standart model, 12 GB RAM + 256 GB depolama, 16 GB RAM ve 512 GB depolama / 1 TB depolama sürümlerine sahip olacak. Mate 80 Pro da aynı renk seçeneklerini sunacak. Bu model, 16 GB RAM + 256 GB depolama, 12 GB RAM + 512 GB depolama, 16 GB RAM ve 512 GB depolama olmak üzere üç farklı versiyonla gelecek.

Daha üst düzey bir donanıma sahip olacağı belirtilen Mate 80 Pro Max, 16 GB RAM + 512 GB depolama, 16 GB RAM + 1 TB depolama olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Renk seçeneklerinin arasında ise siyah, gümüş, altın ve camgöbeği renk seçenekleri yer alacak.

Mate 80 RS'te diğer modellere kıyasla çok daha farklı bir renk seçeneği yelpazesi ile karşılaşacağız. Bu modelde siyah, beyaz ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği arasından seçim yapmanıza izin verilecek. 20 GB RAM + 512 GB depolama ve 20 GB + 1 TB depolama olmak üzere iki farklı sürümü bulunacak.

Huawei Mate 80 serisinin 5750 mAh ve 6000 mAh batarya kapasitesi ile geleceği belirtildi. Önceki sızıntılarda ise serinin tüm modellerinin 3D yüz tanıma özelliğine sahip olacağı öne sürüldü. Buna ek olarak yan tarafında bir parmak izi sensörünün yer alacağı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Yeni telefonların gücünü Kirin 9030 işlemcisinden alacağı söyleniyor. İşlemcinin önceki nesil Kirin 9020'ye kıyasla yüzde 20 civarında bir performans artışı sağlaması bekleniyor. Kirin 9030'un 1+3+4 çekirdek mimarisine sahip olacağı ileri sürülüyor. Huawei Mate 70'de bir adet 2.5 GHz, üç adet 2.15 GHz ve dört adet 1.6 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Kirin 9020 tercih edilmişti.

Huawei Mate 80 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Mate 80 serisinin 25 Kasım tarihinde tanıtılması bekleniyor. Bu tanıtımın ardından yeni telefonların bütün özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları netlik kazanacak. Güçlü işlemci, gelişmiş kamera ve etkileyici ekran özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken Huawei Mate 70 serisi, Kasım 2024'te tanıtılmıştı.