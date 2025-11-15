POCO'dan 12.000 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Geliyor! 120Hz Ekranı Var

POCO'nun geçtiğimiz haftalarda yeni tableti Pad M1'in üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte tabletin çok önemli özellikleri sızdırılmıştı. Şimdi de bu tabletin renk seçenekleri ve fiyatı ortaya çıktı. Cihaz, iki renk seçeneği ile birlikte gelecek. Ayrıca uygun bir fiyat etiketine sahip olacak.

POCO Pad M1'in Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre POCO Pad M1, 349 euro (17 bin 164 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ayrıca tablet, koyu mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Tablet özellikle yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran gibi çeşitli teknik özellikleri ile ön plana çıkacak.

POCO Pad M1'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

RAM Seçenekleri: 6 GB ve 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 8 megapiksel

Ön Kamera: 8 megapiksel

Batarya Kapasitesi: 12.000 mAh

Hızlı Şarj: 33W hızlı şarj

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre POCO Pad M1, 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. LCD ekranda 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Klavye ve kalem desteği de sunacak olan tabletin yüksek yenileme hızı, daha akıcı bir ekran deneyimi deneyimi elde etmenize yardımcı olacak.

Cihaz gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. POCO Pad 5G'de Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi tercih edilmişti.

Tablet, Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelecek. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında sadece 256 GB depolama alanı bulunacak fakat microSD desteği sayesinde depolama alanını arttırmak mümkün olacak. Cihazda ayrıca Dolby Atmos destekli dört adet hoparlör de yer alacak.

Tablet, özellikle yüksek batarya kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekecek. Öyle ki tablet, 12.000 mAh batarya kapasitesi sunacak. Bununla birlikte 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bütçe dostu Android tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera olacak.