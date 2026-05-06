HMD'nin Çok Ucuz Android Telefonu Yolda! Unisoc İşlemci ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. HMD tarafından yapılan duyuru ile birlikte Vibe 2 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi işlemciye sahip telefon, çok yakında tanıtılacak. Bu arada telefon 50 megapiksel çözünürlüğünde kameraya da sahip olacak.

HMD Vibe 2 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Vibe 2 5G, 8 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleril ve fiyatı belli olacak. Daha önce ortaya çıkan görsele göre telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde kamera ve LED flaş bulunacak. Bu arada serinin bir önceki modeli olan HMD Vibe 5G, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

HMD Vibe 2 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Vibe 2 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

HMD Vibe 2 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Vibe 2 5G'nin 6.499 rupi başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Bu da güncel kur ile bilrikte 3 bin 116 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 5 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

HMD Vibe 2 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Unisoc T7200

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı sensör

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh

Kablolu Şarj: 10W

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP52 sertifikası

HMD Vibe 2 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD'nin yeni telefonu, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Vibe 2 5G, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunacak. Geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse HMD Vibe 5G'da 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 720 x 1604 piksel civarında bir çözünürlük görebiliriz.

HMD Vibe 2 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Vibe 2 5G gücünü Unisoc T7200 işlemcisinden alacak. Giriş seviyesi bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 24 FPS'te çalıştırıyor. Candy Crush Saga, Temple Run ve Subway Surfers City gibi donanımı zorlamayan oyunlarda ise daha yüksek FPS'lere ulaşılıyor. Yani basit mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Unisoc T7200'de 1.6 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A75 çekirdeği ve 1.6 GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor. Söz konusu işlemci daha önce ZTE Blade A56, Nubia V70 Max ve Nubia Music 2'de de tercih edilmişti. HMD Vibe 5G'de ise Unisoc T760 işlemcisi mevcut. Bu işlemci de Candy Crush Saga gibi donanımı zorlamayan mobil oyunları srounsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

HMD Vibe 2 5G'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı sensör bulunacak. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu ön kamera sayesinde selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler yapılabilecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Vibe 5G'de ise 50 megapiksel ana kamera, yardımcı sensör ve 8 megapiksel ön kamera mevcut.

Editörün Yorumu

Bence IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olur çünkü AMOLED çok canlı renklere saihp. Bu da telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Bu arada telefonun Temple Run gibi donanımı zorlamayan oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bunun yanı sıra sosyal medya kullanmak gibi aktiviteler de sorunsuz şekilde yapılabilecektir.

256 GB depolama seçeneği önemli avantaj çünkü 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlayabiliyor. Bunların yanı sıra 5.000 mAh batarya kapasitesi için 10W şarj hızının düşük olduğunu düşünüyorum. Bence bu batarya kapasitesi için şarj hızı en azından 45W civarında olmalı.