Oyunda Hile Zannettirecek Kulaklık Tanıtıldı! Gürültü Engelliyor

SteelSeries, Arctis Nova Pro Omni isimli yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. Bu kulak üstü kulaklık, oyunlarda rakiplere karşı ciddi avantaj elde ettirecek özelliklerle birlikte geliyor. Gürültü engelleme konusunda da oldukça başarılı olan kulaklık, net sesli görüşmeler yapmaya da yardımcı oluyor.

Arctis Nova Pro Omni'nin Özellikleri Neler?

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Çevresel Gürültü Engelleme (ENC): Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Çıkarılabilir batarya başına 30 saat, her ikisiyle toplam 60 saat pil ömrü

Aynı anda 5 cihaza kadar bağlantı

Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Birden Fazla Cihazdan Ses Alma: Mevcut (PC'de Discord'dan ses alırken Xbox'tan oyunun sesi gelebiliyor)

Arctis Nova Pro Omni Oyunlarda Neden Hile Zannettirebilir?

Arctis Nova Pro Omni'nin oyunlarda hile sanılmanıza sebep olma ihtimalinin yüksek olması, etkileyici bir özellik yelpazesi sunmasından kaynaklı. Cihaz, 10Hz ile 40kHz frekans aralığı sunuyor. 40 mm neodyum manyetik sürücülerle birlikte geliyor. Frekans aralığının geniş olması, yüksek frekanstaki seslerin daha düzgün işleneceğini gösteriyor. Detay kaybı minimum seviyeye inecek, sürücü boyutu sayesindeyse daha güçlü baslar elde etmenize olanak tanıyacaktır. Bu arada malzeme tercihinin de daha az bozulma olmasını ve detayların ön plana çıkmasını sağladığını belirtelim.

Diğer yandan kulaklık, uzamsal ses desteğine sahip. Bu da Counter-Strike 2 ve Valorant gibi FPS oyunları oynarken düşmanların tam olarak hangi yönden geldiğini bulmanızı oldukça kolaylaştırıyor. Çok hassas konum tespiti yapmanıza yardımcı olduğu için bir noktadan sonra her düşmanın yerini direkt öğrenecek hâle gelebiliyorsunuz. Bu, ideal ses kalitesi ile birleştiğinde diğer oyuncuların sizi hile zannetmesine sebep olabiliyor.

Arctis Nova Pro Omni Ne Kadar İyi Gürültü Engelliyor?

Aktif gürültü engelleme özelliği ile birlikte gelen kulaklık, arka plandaki gürültüyü yüzde 88 oranında engelliyor. Böylece oyuncular tamamen oyuna konsantre olabiliyor. Ayrıca sesli görüşmeler için de gürültüyü yüzde 96 oranında azaltan özellik mevcut. Bu da hem dinlerken hem konuşurken gürültü sorununun minimum düzeyde olduğu anlamına geliyor.

Arctis Nova Pro Omni'de Şarj Sorunu Var mı?

Arctis Nova Pro Omni, şarj sorunu yaşamamanız için iki batarya ile birlikte geliyor. Bunlardan birini şarj ederken diğerini kullanabiliyorsunuz. Böylece cihaz şarj olana kadar bekleme gereksinimi duymuyorsunuz. Bunlardan her biri, size 30 saat pil ömrü sunuyor. Yani toplamda 60 saat pil ömrü elde edilebiliyor.

Arctis Nova Pro Omni Türkiye'de Satılacak mı?

SteelSeries'in şu an Türkiye'de pek çok kablosuz kulaklık modeli satılıyor. Buna örnek olarak Arctis Nova 7P Gen 2, Arctis Nova Elite, SteelSeries Arctis Nova 3X ve Arctis Nova 3P verilebilir. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda markanın Nova Pro Omni isimli yeni kulaklığının da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğu söylenebilir.

Arctis Nova Pro Omni'nin Fiyatı Ne Kadar?

Arctis Nova Pro Omni için 399.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 18 bin 87 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte fiyatı 21 bin TL'yi bulabilir. Elbette ki konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Arctis Nova Pro Omni'nin kulak üstü kulaklık pazarında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Cihazın en büyük avantajlarının başında cihaz seçme zorunluluğunu ortadan kaldırması geliyor. Aynı anda birden fazla cihaza bağlanabiliyorsunuz ve tüm bağlantı yöntemlerini kullanarak aynı anda birden fazla cihazdan ses alabiliyorsunuz.

Diğer yandan cihazın bataryası da ciddi fark yaratacaktır. İki çıkarılabilir batarya ile birlikte geldiği için birini şarj etmeniz gerektiğinde diğerine geçiş yapabiliyorsunuz. Her biri 30 saat pil ömrü sunuyor, toplamda 60 saat pil ömrüne sahip oluyorsunuz ama yedekleri düzenli olarak şarj ederseniz hiçbir zaman beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Tüm bu avantajları göz önüne alarak SteelSeries'in yeni kulaklığının oldukça geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılayacağını ve dolayısıyla satış oranının da yüksek olabileceğini söyleyebilirim.