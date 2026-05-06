Galaxy Ring 2 Bekleyenlere Kötü Haber! Samsung Planları Değiştirdi

Samsung, 2024 yılında ilk Galaxy Ring isimli akıllı yüzük modelini piyasaya sürmüş, hatta bu cihaz ülkemizde de satışa çıkmıştı. Bunun ardından gözler Galaxy Ring 2’ye çevrildi. Daha önce ortaya çıkan iddialarda Samsung’un yeni modeli 2026 yılında tanıtacağı öne sürülüyordu ancak son bilgiler şirketin planlarını değiştirmiş olabileceğini gösteriyor. Peki Samsung Galaxy Ring 2 ne zaman tanıtılacak?

Samsung'un en iyi akıllı yüzükler arasına girecek Galaxy Ring 2'yi bu sene yılın ikinci yarısında çıkaracağı söyleniyordu. Ancak son gelen bilgilere göre 2027 yılına ertelediği iddia ediliyor. Hatta bunun için 2027'nin başı işaret ediliyor. Ancak yılın ortalarına veya sonlarına doğru da duyurulabilir. Yani ortada net bir tarih yok. Peki Samsung neden Galaxy Ring 2’yi 2026 yerine 2027’de tanıtmayı planlıyor?

Samsung, Galaxy Ring 2’yi Neden Erteliyor?

Son bilgilere göre Samsung’un Galaxy Ring 2’yi ertelemesinin en büyük nedeni, aceleci davranmak istememesi. Öyle ki şirketin ikinci nesil modelde ilk Galaxy Ring’e kıyasla çok daha büyük yenilikler sunmayı hedeflediği söyleniyor.

Bu doğrultuda daha uzun pil ömrü, daha ince ve hafif tasarım ile daha gelişmiş sağlık sensörleri üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Özellikle uyku analizi, sıcaklık ölçümü ve kalp-damar sağlığıyla ilgili verilerin çok daha doğru ve tutarlı hâle getirilmesi hedefleniyor.

İki yıl önce piyasaya sürülen ilk Galaxy Ring modeli, 7 güne kadar pil ömrü sunuyordu. Galaxy Ring 2’nin ise yaklaşık 9-10 gün kullanım süresi sağlayacağı iddia ediliyor. Ayrıca Samsung’un Galaxy S27 serisinde yer vereceği söylenen manyetik şarj teknolojisi sayesinde akıllı yüzüğün telefon üzerinden şarj edilebileceği de iddialar arasında.

Yani firma, aceleyle yalnızca küçük geliştirmeler sunan bir model çıkarmak yerine selefine kıyasla büyük yeniliklere sahip çok daha gelişmiş bir akıllı yüzük piyasaya sürmek istiyor.

Galaxy Ring 2’nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung’un ilk Galaxy Ring modeli yurt dışında 299 dolar, Türkiye’de ise yaklaşık 12 bin TL fiyat etiketine sahip. Galaxy Ring 2’nin ise yaklaşık 400 dolar civarında bir fiyatla tanıtılabileceği söyleniyor. Türkiye tarafında ise Samsung’un ülkemeye özel fiyatlandırma stratejisi göz önünde bulundurulduğunda cihazın yaklaşık 16 bin TL civarında bir fiyatla satışa sunulabileceği tahmin ediliyor. Tabii şirketin henüz konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung, 2024 yılında ilk kez akıllı yüzük pazarına giriş yapmıştı. Bu nedenle şirketin ilk modelde yaptığı bazı yanlışları fark edip ikinci üründe bunları düzeltmeye çalışması oldukça normal. Bu açıdan bakıldığında Samsung’un aceleci davranmaması bence güzel bir gelişme.

Eğer şirket gerçekten daha uzun pil ömrü, daha doğru sağlık verileri ve daha kullanışlı bir tasarım sunabilirse Galaxy Ring 2 çok daha başarılı bir ürün olabilir. Özellikle ilk modelde eleştirilen noktaların giderilip giderilmeyeceğini ben de merak ediyorum. Bunu önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz.