Huawei Mate X3 Pro 5G'nin Çıkış Tarihi Açıklandı!

Teknoloji piyasasının tanıdık yüzü Huawei, yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirketin Huwaei Mate X3 Pro adını verdiği yeni cihaz 4 Ağustos’ta düzenlenecek olan Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda açıklanacak.

Huawei Katlanabilir Teknolojisine Bir Cihaz Daha Ekliyor

Huawei, düzenleyeceği etkinlikte Mate X3 Pro’ya ek olarak birkaç telefon modeli daha açıklayabilir. Gelen haberlere göre bu telefon modelleri içerisinde Huawei Mate 60 5G, Mate 60 4G ve Mate X3 Pro 5G bulunuyor. Cihazlar içerisinde Mate 60 modeli hakkında bazı detaylar ortaya çıkarken Mate X3 Pro hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Huawei’nin çıkaracağı yeni model hakkında çok az bir bilgiye sahibiz. Bu bilgiler arasında 5G bağlantı desteği ve Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye sahip olması yer alıyor. Mate X3 Pro, Mate X3'ün bir üst versiyonu olma özelliğini taşıyor. Mate X3’ün 239 gram ağırlığından hareketle yeni versiyonun da bu seviyelerde olabileceği tahmin ediliyor.

Çinli şirketin Mate X3 Pro modeli yakın zamanda piyasaya sürülen Honor Magic V2, Samsung Galaxy Z Fold 5 ve Vivo X Fold 2 gibi katlanabilir telefonlarla yarış içinde olması bekleniyor.

Huawei'in çıkaracağı yeni model hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.