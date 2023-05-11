Huawei Mate X3 ve P60 Pro Ön Siparişe Açıldı: Fiyatları Ne Kadar?

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da Avrupa lansmanı gerçekleştirilen Huawei Mate X3 ve P60 Pro modelleri ön siparişe açıldı. Peki, Huawei marka yeni akıllı telefon modelleri için ne kadar fiyat etiketi belirlendi? Yaşanan gelişmeye dair detaylar haberimizde.

Huawei Mate X3 ve P60 Pro Ön Sipariş Fiyatları

Huawei Mate X3 12 GB + 512 GB: 69.999 TL

Huawei P60 Pro 8 GB + 256 GB: 36.999 TL

Huawei P60 Pro 12 GB + 512 GB: 39.999 TL

Katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate X3 ve Huawei P60 Pro Hepsiburada üzerinden ön siparişe açıldı. Mate X3 modelinin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan sürümü 69 bin 999 TL fiyat etiketine sahip.

P60 Pro modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu için 36 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip olan sürümü için 39 bin 999 TL fiyat belirlendi. Ön siparişe özel bir kampanya da sunuldu.

Kampanya kapsamında Mate X3'ün yanında Huawei Watch Buds, P60 Pro'nun yanında ise Huawei Freebuds 5 kablosuz kulaklık hediye ediliyor. Kampanyanın 10.05.2023 - 31.05.2023 (23.59) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ön siparişlerde geçerli olduğu belirtildi.

Huawei P60 Pro Özellikleri