Huawei’nin 120 Hz Ekranlı Katlanabilir Telefonu Türkiye’ye Geliyor!

Huawei, katlanabilir telefon kataloğunu genişletme hızını kesmiyor. Kısa süre önce tanıttığı kitap tarzındaki Mate X7 ile teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çeken şirket, şimdi bu iddialı modeli küresel sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Öyle ki Huawei, Mate X7’nin global lansman tarihini açıkladı.

Huawei Mate X7 Küresel Tanıtım Tarihi Açıklandı

24 Kasım’da Çin’de duyurulan Mate X7’nin 12 Aralık’ta küresel olarak tanıtılacağı resmen açıklandı. Huawei, genelde ana vatanında tanıttığı bir modeli dünyada satışa sunmadan önce haftalar hatta aylar beklerdi. Ancak bu kez alışılmışın dışında hızlı davrandı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde sahneye çıkacak Mate X7, ultra ince menteşesi, şık tasarımı ve büyük bataryasıyla öne çıkıyor. Bu özellikler cihazı en iyi katlanabilir akıllı telefonlar arasına koyuyor. Modelin global fiyatı ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı ise etkinlik sırasında duyurulacak. Bu noktada Türkiye'de piyasaya sürülme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim.

Huawei Mate X7 Özellikleri

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

Ana Ekran Teknolojisi: OLED

Ana Ekran Çözünürlüğü: 2210 x 2416 piksel

Ana Ekran Parlaklığı: 2.500 nit (Maksimum)

Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İkinci Ekran Boyutu: 6,49 inç

İkinci Ekran Teknolojisi: OLED

İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2444 piksel

İkinci Ekran Parlaklığı: 3.000 nit'e kadar (Maksimum)

İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Kirin 9030 Pro

RAM Seçenekleri (Standart): 12 GB ve 16 GB

RAM Seçenekleri (Collector's Edition): 16 GB ve 20 GB

Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh

Kablolu Hızlı Şarj: 66W

Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

Huawei Mate X7 Fiyatı (Çin)

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 12.999 yuan (1.835 dolar)

12 GB RAM + 512 GB Depolama: 13.999 yuan (1.975 dolar)

Mate X7 Collector’s Edition 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 14.999 yuan (2.120 dolar)

Mate X7 Collector’s Edition 16 GB RAM + 1 TB Depolama: 15.999 yuan (2.260 dolar)

Mate X7 Collector’s Edition 20 GB RAM + 1 TB Depolama: 17.599 yuan (2.485 dolar)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei Mate X7 özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.