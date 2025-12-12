16 GB RAM'li Katlanabilir Telefonun Global Fiyatı Belli Oldu

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X7, geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan katlanabilir telefon global pazara geldi. Güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunan akıllı telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Huawei Mate X7'nin Global Fiyatı

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yerini alan Huawei Mate X7'nin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 2 bin 99 euro (105.208 TL) fiyat etiketi belirlendi. Global sürüm beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor. Akıllı telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Huawei Mate X7 Özellikleri

Ana Ekran Boyutu: 8 inç

8 inç Ana Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ana Ekran Çözünürlüğü: 2210 x 2416 piksel

2210 x 2416 piksel Ana Ekran Parlaklığı: 2.500 nit

2.500 nit Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Boyutu: 6,49 inç

6,49 inç İkinci Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İkinci Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2444 piksel

1080 x 2444 piksel İkinci Ekran Parlaklığı: 3.000 nit'e kadar (Maksimum)

3.000 nit'e kadar (Maksimum) İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Kirin 9030 Pro

Kirin 9030 Pro RAM Seçenekleri (Standart): 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB RAM Seçenekleri (Collector's Edition): 16 GB ve 20 GB

16 GB ve 20 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

256 GB, 512 GB ve 1 TB Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto

50 MP ana kamera + 40 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop telefoto Ön Kamera: 8 MP

8 MP Kablolu Hızlı Şarj: 66W

66W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh

Mate X7 gücünü Kirin 9030 Pro işlemcisinden alıyor. Akıllı telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Collector’s Edition'da ise 16 GB ve 20 GB RAM seçenekleri bulunuyor. Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Telefonun katlanmamış hâli 4,5 mm, katlanmış hâli ise 9,5 mm kalınlığında.

Katlanabilir telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 40 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. HarmonyOS 6.0 ile birlikte gelen telefonda ekran altı pramak izi sensörü de mevcut.

8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 2210 x 2416 piksel çözünürlük, 2.500 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 6,49 inç büyüklüğüne sahip ikinci ekran, OLED ekran üzerinde 1080 x 2444 piksel çözünürlük, 3.000 nite kadar maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.