Xiaomi'nin Huawei ve Apple'a Cevap Niteliğindeki Telefonu Ortaya Çıktı!

Son dönemlerde akıllı telefon üreticileri, geniş ekranlı katlanabilir modellere yönelmeye başladı. Huawei'nin Pura X Max modelini piyasaya sürmesiyle birlikte dikkat çeken bu tasarım dilinin ardından Apple ve Samsung'un da benzer tasarıma sahip katlanabilir telefonlar üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü. Görünen o ki bu trendi takip eden üreticiler arasına Çinli teknoloji devi Xiaomi de katılmaya hazırlanıyor.

Xiaomi'nin Yeni Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonu Nasıl Bir Tasarımla Gelecek?

Xiaomi, katlanabilir tarafta en son geçen yıl tanıttığı dikey katlanabilir Mix Flip 2 ve 2024 yılında piyasaya sürdüğü kitap tarzındaki Mix Fold 4 modelleriyle kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Görünüşe göre şirket, yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeni bir yatay yani kitap şeklinde katlanabilir telefonla geri dönmeye hazırlanıyor. Üstelik bu modelin son dönemlerde popülerlik kazanan geniş ekranlı bir formda olacağı iddia ediliyor.

HyperOS'ta ortaya çıkan yeni bir sızıntı, söz konusu katlanabilir modele ait olduğu öne sürülen bir arayüzü gözler önüne serdi. Sızdırılan arayüz rakip geniş ekranlı katlanabilir telefonlarla karşılaştırıldı ve cihazın seleflerine göre daha geniş bir ekrana sahip olabileceği ortaya çıktı. Tabii bu bilgiler Xiaomi'nin kesin olarak böyle bir model geliştirdiğini doğrulamıyor ancak beklentiyi yükseltiyor.

Akıllı telefonun hangi isimle piyasaya sürüleceği ise şimdilik bilinmiyor. Bu noktada Xiaomi Mix Fold 5, Xiaomi 18 Fold ve Xiaomi 17 Fold isimleri, konuşulan seçenkeler arasında yer alıyor. Öte yandan cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilg de bulunmuyor. Ancak HyperOS içerisinde ortaya çıkan detaylar, geliştirme sürecinin önemli bir aşamaya ulaştığını gösteriyor.

Xiaomi'nin Yeni Geniş Ekranlı Katlanabilir Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen geniş ekranlı katlanabilir model, ağustos ayında tanıtılabilir. Cihazın ilk etapta şirketin ana vatanı olan Çin'de duyurulması bekleniyor. Bu durum, Xiaomi'nin geçmiş lansmanlarını göz önünde bulundurduğumuzda pek de sürpriz değil.

Şu an için en büyük soru işareti, yeni katlanabilir telefonun küresel olarak satışa sunulup sunulmayacağı. Zira Xiaomi daha önce bazı modellerini yalnızca Çin'e özel olarak piyasaya sürmüştü. Bu nedenle geniş ekranlı yeni model için de aynı adımın atılıp atılmayacağı bilinmiyor. Cihazın yalnızca Çin'e özel kalıp kalmayacağı bilgisinin tanıtım tarihine yaklaştıkça ortaya çıkması bekleniyor.

Akıllı Telefon Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin en iyi katlanabilir telefonlar arasına girmesi beklenen modelinin küresel pazarda tanıtılıp tanıtılmayacağı bile henüz bilinmiyor. Bu durumda Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı da belirsiz. Ancak Çinli üreticinin ülkemizdeki en aktif markalardan biri olduğu biliniyor.

Öyle ki şirket, genellikle en yeni akıllı telefon modellerini Türkiye'de de satışa çıkarıyor. Buna karşın son tanıtılan katlanabilir telefonlardan Mix Flip 2 ve Mix Fold 4 modelleri ise ülkemizde resmî olarak duyurulmadı. Bu nedenle yeni model için beklentilerin çok yüksek olmadığını söylemek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse son aylarda akıllı telefon üreticilerinin daha geniş ekranlı modellere yönelmesini olumlu karşılıyorum. Çünkü bu tür cihazlar özellikle oyun oynarken ve film izlerken yani büyük ekranın daha iyi olduğu noktalarda avantajlar sunuyor. Bu nedenle Xiaomi'nin de geniş ekranlı bir model üzerinde çalışıyor olması güzel bir gelişme. Ayrıca katlanabilir telefon pazarında rekabetin artması markaları daha yenilikçi ürünler geliştirmeye zorlayacak ve bu durumdan en çok kullanıcılar fayda sağlayacaktır.