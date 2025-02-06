vivo V50 Kanlı Canlı Görüntülendi! Kendisine Hayran Bırakıyor

Piyasaya sürülmeye hazırlanan vivo V50 sızıntılar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde performans testinde görünen V50 modeli bu kez kanlı canlı görüntülendi. Böylece telefonun nasıl bir görünüme sahip olduğu belli oldu.

vivo V50 Tasarımı Nasıl Olacak?

vivo'nun yeni telefonuna dair görüntüler sızdırıldı. Görsel, telefonun arka yüzeyinin nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Görsele baktığımızda mavi renk seçeneğine sahip telefonun iki farklı kamera ile geleceğini görüyoruz. Kameraların yanında Zeiss logosu dikkat çekiyor.

Bir görselde telefonun ekranı gösteriliyor ve bu ekranda bazı özellikler bulunuyor. Görseldeki telefonda 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı mevcut. Cihazda ayrıca 12 GB RAM'e ek olarak 12 GB'a kadar sanal RAM desteği de yer alıyor.

Daha önce telefonun Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisine sahip olacağına yönelik iddia ortaya atılmıştı. Yeni sızdırılan görüntüler ile birlikte bu iddia doğrulanmış oldu. V50 modeli Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 ile birlikte gelecek.

Önceki söylentilere göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. 6.000 mAh batarya kapasitesiyle geleceği söylenen telefonun 90W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği öne sürülüyor.