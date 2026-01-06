Huawei'in 12 GB RAM ve 144Hz Ekranlı Fiyat/Performans Tableti Artık Türkiye'de

Huawei'in fiyat/performans canavarı MatePad 11.5 S, sonunda Türkiye'de. Bütçe dostu bir model olmasına rağmen 12 GB RAM ve 144Hz ekran gibi özelliklerle karşımıza çıkan tablet, lansmana özel indirimli fiyat ve Watch Fit 2 gibi hediyelerle geliyor.

Huawei MatePad 11.5 S, Türkiye’de

Günümüzde tablet dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Huawei, bundan birkaç hafta önce MatePad 11.5 S 2026'nın global sürümünü tanıtmıştı. Şimdi ise o tablet Türkiye'ye geldi. Elbette ki her Huawei ürününde olduğu gibi küçük sürprizleri de beraberinde getirdi.

Piyasadaki pek çok rakibinin aksine Huawei MatePad 11.5 S'in kutusundan sadece kalem çıkmıyor. Bunun yerine klavye, kalem ve mouse içeren 9.497 TL'lik bir hediye paketiyle birlikte geliyor. Bu hediyeler sayesinde tabletin işlevselliği artıyor ve aksesuar meselesi sorun olmaktan çıkıyor.

Üstelik her şey bununla da sınırlı değil. Lansman süresi boyunca 1900 TL'lik indirimin yanı sıra 5-13 Ocak tarihinde lansman kampanyasına katılım sağlayan ve 14-31 Ocak tarihleri arasında ürünü inceleyip yorum yapan kullanıcılara 3.999 TL değerindeki Watch Fit 2'yi hediye ediyor.

Bu hediyeleri kazanmak için yapmanız gereken ise oldukça basit. Ön sipariş sürecindeki tabletin lansmanına Huawei mağazası üzerinden mail adresinizi girerek katılım sağlamak. Ürünün fiyatı ise yaklaşık 2:30 saat sonra açıklanacak. (fiyat açıklandığında güncellenecektir.)

Bir Huawei MatePad Pro 13.2 kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki eğer uygun fiyatlı bir bilgisayar alternatifi arıyorsanız, şirketin her bütçeye uygun tablet modelleri tam da ihtiyacınız olan ürün olabilir.

Huawei MatePad 11.5 S Özellikleri