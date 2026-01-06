NVIDIA'dan Müjde! Bu Teknoloji, Oyunları 6 Kat Daha Akıcı Yapıyor

NVIDIA, CES 2026'da DLSS (Derin Öğrenme Destekli Süper Örnekleme) teknolojisinin en son sürümü olan DLSS 4.5'i tanıttı. Bu sürüm hem görüntü kalitesini arttırıyor hem de saniyedeki kare hızının daha önce hiç görmediğiniz kadar yüksek seviyelere ulaşmasını mümkün hâle getiriyor.

DLSS 4.5 Özellikleri

NVIDIA'nın DLSS 4.5 sürümü, oyunlarda görüntü kalitesini arttırmak için en yeni transformer modelini kullanıyor. Bu model, eski versiyonlarda zaman zaman karşımıza çıkan titreme ya da nesnelerin arkasında oluşan tuhaf izler de dahil olmak üzere pek çok olumsuz durumu ortadan kaldırıp daha pürüzsüz bir görüntü sağlıyor.

Oyundaki ışıklandırmalar daha doğal görünürken karakterlerin ve nesnelerin kenarlarında daha keskin ve net bir görüntü hâkim olduğunu görüyoruz. Model, oyunun her karesini inanılmaz kısa sürede analiz ederek size mümkün olan en temiz ve net görünümü sağlamaya odaklanıyor. En önemli avantajı ise bunun sadece en yeni ekran kartları ile sınırlı kalmaması.

Tüm RTX sahipleri, bugünden itibaren görüntü tarafındaki bu iyileştirmelerden yararlanabiliyor. Eski RTX ekran kartı olanlar dahi bu güncelleme ile daha temiz bir görüntü elde edebiliyor fakat NVIDIA, bu teknolojinin en yüksek doğrulukta çalışması için yeni ekran kartlarına sahip olanların daha avantajlı olacağının da altını çiziyor. Bu da yeni kartların yapay zekanın karmaşık işlemleri çok kısa sürede gerçekleştirmesini sağlayan özel çekirdeklere sahip olmasından kaynaklanıyor.

NVIDIA, oyunların çok daha akıcı hâle gelmesini sağlayan ek kare oluşturma özelliğini de duyurdu. Sadece en yeni RTX 50 serisi ekran kartlarına sahip olanlara yönelik olan bu özellik, oyunlarda bilgisayarınızın işlediği her gerçek kareye karşılık yapay zekanın gerçeğinden ayırt edilemeyen beş sahte kare oluşturmasını sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde özellikle yüksek yenileme hızına sahip monitörlerde oyunlar daha önce görülmemiş bir akıcılığa sahip oluyor.

Oyuncuların çok seveceği özelliklerden biri olan dinamik kare oluşturma modu, yoğun efektlerin ya da FPS'in düşmesine neden olacak kadar zorlu bölümlerde devreye girerek daha fazla kare üretiyor ve bu da takılmaların önüne geçiyor. Ekran kartının üzerindeki yük azalıp oyun akıcı hâle döndüğünde ise kare üretimini azaltıyor.