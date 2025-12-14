144Hz Ekranlı Tabletin Global Fiyatı Belli Oldu! 12 GB RAM'i Var

Huawei'nin yeni tableti MatePad 11.5 S 2026'nın global fiyatı belli oldu. Bütçe dostu fiyat etiketine sahip olan tablet, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Tablet ayrıca dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Huawei MatePad 11.5 S 2026 Global Fiyatı

En iyi tabletler arasında yer alan Huawei MatePad 11.5 S 2026'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü global pazarda 479 euro (23.982 TL) fiyata sahip olacak. Tabletin PaperMatte isimli sürümü ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 529 euro (26.485 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

Huawei MatePad 11.5 S 2026 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11.5 inç

11.5 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2800 piksel

1840 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Maksimum Parlaklık: 500 nit

500 nit RAM: 12 GB

12 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.3

HarmonyOS 4.3 Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8800 mAh

8800 mAh Hızlı Şarj: 40W

40W Boyut: 261 x 177,3 x 6,1 mm

261 x 177,3 x 6,1 mm Ağırlık: Yaklaşık 515 gram

Yaklaşık 515 gram Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NearLink, USB Type-C 3.0

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NearLink, USB Type-C 3.0 Ses: Huawei Histen 9.0 destekli dörtlü hoparlör

11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad 11.5 S 2026, LCD ekran üzerinde 1840 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 500 nit maksimum parlaklık sunuyor. 261 x 177,3 x 6,1 mm boyutlarında ve yaklaşık 515 gram ağırlığında olan tablet HarmonyOS 4.3 işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Çok şık bir tasarıma sahip olan tablette 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Huawei Histen 9.0 destekli dörtlü hoparlöre sahip olan tablette 8800 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Cihaz ayrıca 40W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Huawei tarafından üretilen tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. Tabletin bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NearLink ve USB Type-C 3.0 desteği yer alıyor. Tablet ayrıca M-Pencil Pro kalem ve klavye desteğine sahip.