144Hz Ekranlı Tabletin Global Fiyatı Belli Oldu! 12 GB RAM'i Var
Huawei MatePad 11.5 S 2026'nın global fiyatı belli oldu. Peki, yüksek yenileme hızı sunan bu tablet ne kadar fiyata satılacak? İŞte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- MatePad 11.5 S 2026'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü global pazarda 479 euro (23.982 TL) fiyata sahip olacak.
- PaperMatte isimli sürümü ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 529 euro (26.485 TL) fiyat etiketiyle satılacak.
- Tablet, LCD ekran üzerinde 1840 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor.
Huawei'nin yeni tableti MatePad 11.5 S 2026'nın global fiyatı belli oldu. Bütçe dostu fiyat etiketine sahip olan tablet, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Tablet ayrıca dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.
Huawei MatePad 11.5 S 2026 Global Fiyatı
En iyi tabletler arasında yer alan Huawei MatePad 11.5 S 2026'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü global pazarda 479 euro (23.982 TL) fiyata sahip olacak. Tabletin PaperMatte isimli sürümü ise 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle 529 euro (26.485 TL) fiyat etiketiyle satılacak.
Huawei MatePad 11.5 S 2026 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11.5 inç
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- Maksimum Parlaklık: 500 nit
- RAM: 12 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB
- İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.3
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 8800 mAh
- Hızlı Şarj: 40W
- Boyut: 261 x 177,3 x 6,1 mm
- Ağırlık: Yaklaşık 515 gram
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NearLink, USB Type-C 3.0
- Ses: Huawei Histen 9.0 destekli dörtlü hoparlör
11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MatePad 11.5 S 2026, LCD ekran üzerinde 1840 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 500 nit maksimum parlaklık sunuyor. 261 x 177,3 x 6,1 mm boyutlarında ve yaklaşık 515 gram ağırlığında olan tablet HarmonyOS 4.3 işletim sistemi ile birlikte geliyor.
Çok şık bir tasarıma sahip olan tablette 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Huawei Histen 9.0 destekli dörtlü hoparlöre sahip olan tablette 8800 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Cihaz ayrıca 40W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.
Huawei tarafından üretilen tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğünde. Tabletin bağlantı tarafında Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NearLink ve USB Type-C 3.0 desteği yer alıyor. Tablet ayrıca M-Pencil Pro kalem ve klavye desteğine sahip.