OPPO'nun Çok Ucuz İki Telefonuna Android 16 Güncellemesi Geldi

OPPO'nun Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi hızla yayılmaya devam ediyor. Kullanım deneyimi üst seviyeye taşıyan önemli yeniliklerle birlikte gelen bu büyük güncelleme, kısa süre önce oyun odaklı K13 Turbo serisi için de yayınlandı. Bununla birlikte K13 Turbo ve K13 Turbo Pro, OPPO'nun en güncel yazılımına sahip oldu.

OPPO K13 Turbo Serisi Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Aldı

OPPO K13 Turbo ve K13 Turbo Pro, 2025 yılının temmuz ayında Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Bu iki telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi yayınlandı. Tüm büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi ColorOS 16'nın dağıtımı da kademeli olarak yapılıyor.

Güncelleme ilk etapta Hindistan'da yer alan kullanıcılara sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda diğer ülkeler için de sunulacaktır. Diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil. Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adım uygulandığı takdirde güncelleme indirilip yüklenecektir.

OPPO K13 Turbo Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

1280 x 2800 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 453 PPI

453 PPI Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: MediaTek Dimensity 8450

MediaTek Dimensity 8450 RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası

50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası Ön Kamera:16 MP

OPPO K13 Turbo Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.799 yuan (10.870 TL)

1.799 yuan (10.870 TL) 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.299 yuan (13.891 TL)

OPPO K13 Turbo Pro Özellikleri

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4

Snapdragon 8s Gen 4 RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB

256 GB ve 512 GB Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel

1280 x 2800 piksel Piksel Yoğunluğu: 453 PPI

453 PPI Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası

50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 80W

OPPO K13 Turbo Pro Fiyatı