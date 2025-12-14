OPPO'nun Çok Ucuz İki Telefonuna Android 16 Güncellemesi Geldi
OPPO'nun geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu K13 Turbo serisi Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesine kavuştu. İşte güncellemenin detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO K13 Turbo serisi için Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi yayınlandı.
- Güncelleme, ayarlar menüsündeki "Yazılım Güncellemesi" üzerinden yapılabiliyor.
OPPO'nun Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi hızla yayılmaya devam ediyor. Kullanım deneyimi üst seviyeye taşıyan önemli yeniliklerle birlikte gelen bu büyük güncelleme, kısa süre önce oyun odaklı K13 Turbo serisi için de yayınlandı. Bununla birlikte K13 Turbo ve K13 Turbo Pro, OPPO'nun en güncel yazılımına sahip oldu.
OPPO K13 Turbo Serisi Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güncellemesi Aldı
OPPO K13 Turbo ve K13 Turbo Pro, 2025 yılının temmuz ayında Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Bu iki telefon için kısa süre önce Android 16 tabanlı ColorOS 16 güncellemesi yayınlandı. Tüm büyük yazılım güncellemelerinde olduğu gibi ColorOS 16'nın dağıtımı da kademeli olarak yapılıyor.
Güncelleme ilk etapta Hindistan'da yer alan kullanıcılara sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda diğer ülkeler için de sunulacaktır. Diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil. Güncellemenin yapılabilmesi için ilk olarak ayarlar menüsünde yer alan "Yazılım Güncellemesi" kategorisine girilmesi ve ardından "indir ve yükle" seçeneğinin seçilmesi gerekiyor. Bu adım uygulandığı takdirde güncelleme indirilip yüklenecektir.
OPPO K13 Turbo Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 453 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8450
- RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB
- Batarya Kapasitesi: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası
- Ön Kamera:16 MP
OPPO K13 Turbo Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.799 yuan (10.870 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.299 yuan (13.891 TL)
OPPO K13 Turbo Pro Özellikleri
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4
- RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB ve 512 GB
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel
- Piksel Yoğunluğu: 453 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
OPPO'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip
OPPO Find X9 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı. Peki, OPPO'nun yeni Android telefonu neler sunacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
OPPO K13 Turbo Pro Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 1999 yuan (12.079 TL)
- 16 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.199 yuan (13.287 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.399 yuan (14.496 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 2.699 yuan (16.308 TL)