Bütçe Dostu Tablet Huawei MatePad SE Satışta

Ev kullanımı adına tasarlanan çok yönlü bir 10,4 inç tablet olan HUAWEI MatePad SE, tüketicilerin bir tabletten beklediği her şeyi sunarak kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. MatePad SE, tüm ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda yeni çevrimiçi öğrenme, e-kitap okuma ve haber tarama özellikleriyle birlikte geliyor.

Bütçe dostu fiyatıyla dikkat çeken yeni HUAWEI MatePad SE, kanıtlanmış göz yorgunluğu giderme için TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık ve Flicker-free sertifikalarını alan geniş, 10,4 inç boyutunda ve 2K çözünürlüklü HUAWEI FullView Ekran ile donatıldı. 225 PPI yoğunluğu ile net ve canlı bir görüntü sağlayan ekranın 4096 seviyeli parlaklık ayarı, ortam aydınlatma koşullarını hesaba katarak gerçek zamanlı olarak değişiyor.

%83 ekran-gövde oranı benzersiz bir görüntüleme sağlarken, 440 g ağırlığındaki gövde, dayanıklı kullanım sağlayan sağlam bir orta çerçeveye sahip. Tablet gövdesi, bir dizi sıkı ekstrüzyon testinden geçerek günlük yaşamda kazara düşmeler gibi ara sıra karşılaşılan aksiliklerin üstesinden gelmek için sağlamlaştırılmış durumda. Yeni akıllı yetenekler, MatePad SE'yi ailenin her üyesine fayda sağlayan bir süper cihaz hâline getiriyor.

MatePad SE, 4.497 TL Fiyatıyla Satışta

HUAWEI MatePad SE ses konusunda da benzersiz işlere imza atıyor. Film diyaloglarını, kısa videoları, çevrimiçi kursları ve görüntülü görüşmeleri daha keyifli hâle getirmek için sesleri geliştirebilen tablet, eşsiz bir merkez kanal insan sesi çıkarma algoritması ile konuşma seslerinin öne çıkmasını sağlıyor. Daha da iyisi HUAWEI MatePad SE, uygulama türlerini belirlemek ve hoparlör ses efektlerini otomatik olarak ayarlamak için alt katman algoritmasını kullanarak parmağınızı bile kıpırdatmaya gerek kalmadan sesi saf tutmayı başarıyor.

HUAWEI MatePad SE, 4.497 TL fiyatıyla HUAWEI Online Mağazası üzerinden satışa sunuluyor. Şu an geçerli kampanya dahilinde 999 TL değerindeki Swift sırt çantası ve 6 ay uzatılmış ek garanti süresi tabletle birlikte hediye ediliyor. Ayrıca sepette de ekstra 200 TL indirim sağlanıyor. Tabletle birlikte HUAWEI’nin en yeni tam kablosuz kulaklığı olan FreeBuds 5i alındığında, kulaklığa da ayrıca 200 TL indirim uygulanıyor. Ek olarak yorum bırakarak 999 TL değerinde Bluetooth Mouse da kazanabilirsiniz.