Huawei 12.000 mAh Batarya Kapasiteli 5G Modemini Tanıttı

Sürekli seyahat edenler için güvenilir ve hızlı bir internet bağlatısı bulmak bazen zorlu bir sürece dönüşebiliyor. Akıllı telefonların hücresel verisini paylaşmak da cihazın şarjını hızla tüketiyor. Huawei, tam da bu soruna odaklanarak ilginç tasarımlı yeni Mobile WiFi X modelini tanıttı.

Huawei Mobile WiFi X'in Özellikleri Neler?

Cihazın en çok dikkat çeken detayı, adını da aldığı X şeklindeki katlanabilir yapısı. Kapalıyken kalın ve standart bir taşınabilir powerbanke benzeyen Huawei Mobile WiFi X, açıldığında, X şeklini alıyor. Bu sayede ise herhangi bir standa veya desteğe ihtiyaç duymadan masa üzerinde sağlam bir şekilde dik durabiliyor.

Huawei Mobile WiFi X'in tek dikkat çeken özelliği estetik tasarımı değil. Cihaz, içerisindeki antenlerin konumu sayesinde sinyal gücünde yüzde 13 oranında bir artış sağlıyor. Toplamda 16 adet anten bulunduran ürün, 360 derece sinyal alımı ve iletimi yaparak ölü alanları en aza indirmeyi hedefliyor.

Paylaşılan diğer teknik verilere göre cihaz, 5.3 Gps indirme ve 1.000 Mps yükleme hızlarına sahip. Özellikle seyahatlerinde yüksek boyutlu dosyalarla uğraşanlar için bu değerler son derece yeterli.

Huawei, kullanım kolaylığı açısından cihazın üzerine işlevsel bir dokunmatik ekran yerleştirmeyi de ihmal etmemiş. Bu ekran üzerinden sinyal gücü, kalan batarya yüzdesi operatör detayları ve bağlantı durumu anlık olarak takip edilebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, harici bir mobil uygulamaya ihtiyaç duymadan doğrudan bu ekran üzerinden cihazın ağ ayarlarını kolayca değiştirebiliyor.

Mobil bir internet dağıtıcısının en önemli bileşenlerinden biri ise elbette pil ömrüdür. Huawei Mobile WiFi X, kullanıcılara 12.000 mAh kapasiteli bataryasıyla, tek şarjla 24 saate kadar kesintisiz bir bağlantı sunuyor. Üzerinde bir SIM kart yuvası ve iki adet USB-C portu da bulunduran cihaz, gerektiğinde diğer teknolojik ürünlerinizi şarj etmek için de kullanılabiliyor.

Huawei Mobile WiFi X Türkiye'ye Gelecek mi?

Huawei, tarafından ürünün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Huawei'nin ülkemizde birçok ürününüb bulunması sebebiyle, Mobile Wi-Fi X'in ilerleyen zamanlarda Türkiye'de satışa sunulabileceğini tahmin ediyoruz. Ki 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 itibariyle Türkiye'de de erişilebilir olacak. Sınırsız paketleri şimdiden görmeye başladığımız da düşünülünce giderek daha fazla sayıda insan internetini yanında taşıyacak diyebiliriz.

Huawei Mobile WiFi X'in Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Mobile WiFi X, Çin'de 2499 Yuan fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Bu güncel kurla yaklaşık 16 bin TL'ye tekabül ediyor.