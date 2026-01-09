Huawei, Wi-Fi Çekmiyor Sorununu Ortadan Kaldıran WiFi Mesh X3 Pro'yu Tanıttı

Huawei, evde Wi-Fi çekmeme sorunu başta olmak üzere tüm internet bağlantı sorunlarınıza çözüm sunacak yeni router'ı WiFi Mesh X3 Pro'yu tanıttı. Şirketin yeni ürünü, hız ve bağlantı kalitesini artırmanın yanı sıra şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro Tanıtıldı

Huawei WiFi Mesh X3 Pro, Wi-Fi 7 teknolojisini kullanıyor ve 3.600 Mbps'e kadar hız sunuyor. MLO (Multi-Link Operation) özelliği sayesinde aynı anda birden fazla bantta bağlantı kurabiliyor, böylece hem gecikme azalıyor hem de bağlantı daha stabil kalıyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri sektörde ilk kez kullanılan şeffaf anten teknolojisi. HarmonyOS Mesh+ sayesinde evinizin her köşesine kesintisiz sinyal ulaştırırken, NFC desteğiyle telefonunuzu cihaza dokundurarak anında şifre girmeden bağlanabiliyorsunuz.

Huawei WiFi Mesh X3 Pro, altyapı problemi dışındaki bütün problemlerinizi tekte çözmenize yardımcı oluyor. Üstelik bunu çoğu rakibinin aksine çirkin siyah bir kutu ile yapmıyor. Huawei mühendisleri adeta evinizde sergilemek isteyeceğiniz bir tasarıma imza atmış durumda.

Huawei Mesh X3 Pro, şeffaf dış gövdesi ve içindeki dağ figürüyle son derece sade bir tasarıma sahip. Minimalist yapısı ve ortama uyum sağlayan yumuşak aydınlatması sayesinde, karmaşık bir teknolojik cihazdan ziyade ev dekorasyonunu tamamlayan bir obje gibi görünüyor. Daha detaylı bilgi için Huawei'in sitesine göz atabilirsiniz.