Huawei, 26 Ödülle MWC 2025'e Damga Vurdu!

Huawei, İspanya'nın Barcelona şehrinde gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) damga vurdu. Son yıllarda yaşadığı zorluklara rağmen pes etmeden birbirinden başarılı ürünlerle karşımıza çıkan şirket, MWC 2025'te 26 küresel ödül birden kazandı. İşte detaylar!

Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde Ödülleri Sildi Süpürdü

Huawei tüm dünyadan teknoloji üreticilerinin katıldığı ve en yeni teknolojilerin sergilendiği MWC 2025'te 26 ödül kazandı. Şirket, akıllı saat kategorisindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Watch D2, Trusted Reviews, Wareable, Android Headlines ve Tecno Android gibi önde gelen yayınlar tarafından "Best in Show" ve "Best of MWC" ödüllerine layık görüldü.

Ayrıca şirketin kazandığı ödüller bunlarla da sınırlı kalmadı. Mate 70 Pro, MatePad Pro 13.2 ve Mate XT gibi ürüünlerle de ödülleri silip süpüren Huawei, akıllı telefon ve tablet kateforilerinde de başarısını tescillettirmiş oldu. Üstelik teknoloji devinin durmaya niyeti yok.

Huawei, Watch D2 ile Sağlık Takibini Kolaylaştırıyor

Bildiğiniz üzere Huawei'in tansiyon ölçebilen ilk akıllı saati olan Watch D2, 11 Şubat’ta Türkiye’de satışa sunulmasının ardından büyük ilgi gördü ve ilk 3 gün içinde stokları tükendi. Bizim de Tamindir olarak incelediğimiz ve bilek tabanlı kan basıncı izleme (ABPM) gibi teknolojilerle dikkatleri üzerine çeken bu cihaz, kullanıcılarına gün boyu kesintisiz sağlık takibi sunuyor.

Ayrıca TruSense Sistemi, yüksek hassasiyetli basınç sensörü, mini pompa ve şişirilebilir hava yastığı ile kalp sağlığına dair verileri ölçülerek kullanıcıya rapor halinde sunuluyor. Watch D2, EKG analizi, SpO2 izleme, kalp atış hızı takibi, stres seviyesi ve cilt sıcaklığı ölçümü gibi sağlık yönetiminde kapsamlı çözümler sunuyor. Eğer Huawei Watch D2 sizin de ilginizi çekiyorsa aşağıdaki bağlantıya tıklayarak incelememizi izleyebilirsiniz.

Katlanabilir Akıllı Telefon Pazarına Damga Vuruyor

Huawei sadece giyilebilir ürünlerle değil, katlanabilir ekran gibi inovatif teknolojilerle de karşımıza çıkıyor. Bunun son örneklerinden biri yakın zamanda ülkemizde satışa çıkan Mate X6 oldu. Özellikle sahip olduğu premium görünüm ile dikkatleri üzerine çeken Mate X6, özellikleriyle de tüm dünyada adından söz ettirmeyi balarduç

Elbette ki şirketin bu alanda çok daha "ilginç" ürünleri var. Bunlardan en dikkat çeken ise kuşkusuz Huawei Mate XT. Bilmeyenler için bu piyasadaki çoğu katlanabilir cihazın aksine üçe katlanan yapısı ile dikkat çeken bir akıllı telefon. Yakın zamanda global duyurusu gerçekeleşen cihazın Türkiye'de de satışa sunulacağı biliniyor.

Tüm bunlardan anlayacağınız üzere Huawei, kullanıcı deneyimini her kategori ve segmentte artırmak için yoğun bir çaba gösteriyor. Ürünleriyle adeta bir ekosistem deneyimi sunan teknoloji devi, A'dan Z'ye her ihtiyaç ve kullanım senaryosu için hayatınızı kolaylaştıracak bir ürüne sahip olmasıyla dikkat çekiyor.