Huawei, MWC 2026’da Yeni Nesil Akıllı Teknolojilerini Tanıttı

Teknoloji dünyasının kalbi, İspanya'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde atıyor. Dünyanın dört bir yanından teknoloji şirketlerinin katıldığı etkinlik, yeni ürün duyurularına da sahne oluyor. Söz konusu şirketlerden biri de elbette ki Huawei. Türkiye'de akıllı telefon, kulaklık, saat, tabet, bilgisayar, modem ve daha pek çok farklı ürün ile karşımıza çıkan şirket, katıldığı MWC 2026’da yeni nesil akıllı cihazlarını sergiledi.

Huawei, Mobil Dünya Kongresi'nde Neler Gösterildi?

Huawei, MWC 2026'da akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve kulaklık kategorisindeki yeni ürünlerini sergiledi. Şirket özellikle yeni kompakt tableti MatePad Mini, Mate 80 serisi akıllı telefonları ve sağlık odaklı akıllı saat modelleri ile dikkat çekti. Etkinlikte ayrıca Huawei’nin katlanabilir telefon teknolojisi, kamera sistemleri ve giyilebilir ürünleri de gösterildi.

Etkinlikte sergilenen ürünler arasında HUAWEI MatePad Mini, Mate 80 serisi akıllı telefonlar, Mate X7 katlanabilir telefon, WATCH GT 6 serisi, WATCH GT Runner 2, WATCH 5, WATCH D2 ve FreeBuds Pro 5 gibi cihazlar yer aldı.

Huawei ayrıca HarmonyOS ekosisteminin farklı cihazlar arasında daha entegre bir kullanım deneyimi sunduğunu vurguladı. Tabletler, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar arasında veri paylaşımı ve çoklu cihaz kullanımına yönelik özellikler de etkinlikte gösterildi.

Öte yandan XMAGE görüntüleme teknolojisi ile geliştirilen kamera özellikleri de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. Huawei, özellikle HDR performansı, doğru renk üretimi, tele makro çekim ve ağır çekim video gibi alanlarda geliştirdiği teknolojileri Mate 80 Pro üzerinden sergiledi.

MWC 2026 kapsamında tanıtılan ürünlerin çıkış tarihi ve fiyat bilgileri ise henüz açıklanmadı. Ancak Huawei’nin yeni cihazlarının önümüzdeki dönemde farklı pazarlarda kademeli olarak satışa sunulması bekleniyor. Peki siz Huawei’nin MWC 2026’da tanıttığı yeni cihazlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.