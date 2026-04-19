Google Pixel 11'in Yeni Özelliği Android 17'de Tespit Edildi!

Google'ın ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunacağı Pixel 11 ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon, arka panelinde özel bir ışıklandırma sistemine sahip olacak. İşte merak edilen detaylar!

Google Pixel 11 Serisi Özel Işıklandırma Sistemiyle Gelecek

Güvenilir sektör kaynakları, Android 17’nin beta sürümünde Pixel 11 serisine ait Pixel Glow adlı yeni bir özellik tespit etti. Şu an için bu özelliğin nasıl çalıştığına dair net detaylar yok. Fakat, sistemin telefon kapalı ve yüzüstü durumdayken gelen bildirimleri renkli ışıklarla kullanıcıya aktaracağı söyleniyor. Böylece kullanıcılar, telefon masada ters dururken bile hangi uygulamadan bildirim geldiği ekrana bakmadan anlayabilecek.

Henüz resmi bir detay olmasa da bu özelliğin Google Gemini ile birlikte çalışması bekleniyor. Bununla birlikte donanımsal bir gereksinim içerdiği için eski Pixel modellerinde mevcut olmayacak. Bu nedenle yalnızca Pixel 11 serisine özel kalacak.

Google Pixel 11 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Batarya: 5.000 mAh

İşlemci: Tensor G6

RAM: 12 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

Kalınlık: 8,5 mm

Google Pixel 11 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Google Pixel 11 serisi Samsung tarafından üretilen en güncel M16 OLED panellerle gelecek. M serisi OLED panellerin her yeni nesilde güç verimliliği ve parlaklık gibi alanlarda önemli iyileştirmeler sunduğunu belirtelim. Aynı teknolojinin iPhone 18 Pro modellerinde de yer alacağı söyleniyor.

Bilindiği üzere Galaxy S26 ve iPhone 17 modellerinde M14 OLED ekranlar mevcut. Google ise takvim avantajını kullanarak Pixel 11 serisinde yeni M16 OLED panelleri bizzat Samsung'dan daha önce kullanacak.

Galaxy S27 serisi 2027 yılı şubat ayında piyasaya sürülecek. iPhone 18 ailesi ise eylül ayında vitrine çıkacak. Google Pixel 11 modelleri ise ağustos ayında kullanıcıların karşısına çıkacak.

Pixel 11’in M16 OLED ekranı 120 Hz yenileme hızını destekleyecek ve 6,3 inç boyutunda olacak. Bu doğrultuda OLED panellerin LCD ekranlara kıyasla siyah renkleri çok daha derin ve gerçekçi gösterebildiğini de belirtelim.

Google Pixel 11 İşlemcisi Ne Olacak?

Google Pixel 11, Google'ın üretimi Tensor G6 yonga setinden güç alacak. Donanım henüz tanıtılmasa da geçmiş raporlara göre bir adet 4.11 GHz, dört adet 3.38 GHz ve iki adet 2.65 GHz hızında çalışan çekirdeklere sahip olacak.

İşlemcinin oyun performansı henüz belli değil. Fakat önceki nesil Tensor G5 işlemcisi Genshin Impact oyununda 40 FPS ve PUBG Mobile oyununda 60 FPS performans verdiğini söyleyebiliriz. Tensor G6 ise bu değerlerin üzerine çıkarak kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.

Google Pixel 11 Bataryası Kaç mAh Olacak?

Akıllı telefonda 5.000 mAh kapasiteli bir bataryanın yer alması bekleniyor. Şu an için şarj hızlarına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak iddialar, 30W veya daha yüksek hızlarına sahip olacağı yönünde. Mevcut Pixel 10 modelinde ise 4.970 mAh batarya ve 30W şarj desteği yer alıyordu.

Google Pixel 11 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Google Pixel 10 modeli 799 dolarlık, yani 35.830 TL'lik bir fiyata sahip. Pixel 11'in selefinden daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde yüksek ihtimalle 850 dolardan satışa çıkabilir. Bu da Türkiye’deki vergileri dahil ettiğimizde yaklaşık 77.350 TL seviyesinde denk geliyor.

Google, Pixel modellerini Türkiye’de doğrudan satışa çıkarmıyor. Bu nedenle henüz resmi bir açıklama olmasa da Pixel 11 serisinin Türkiye’de satışa çıkma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Editörün Yorumu

Google Pixel 11 serisinin özel ışıklandırma sistemi özellikle Nothing gibi bu alana ağırlık veren bir marka varken rekabeti daha da hareketlendirebilir. Google’ın bu konuya Nothing kadar yoğunlaşacağını düşünmüyorum. Buna rağmen ışıklandırma tabanlı bildirim sistemlerini seven kullanıcıların ilgisini çekebilir.