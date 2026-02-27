Huawei'den Yeni Akıllı Saat Geliyor! Kan Şekeri Ölçümü ve Dahası

Huawei, kısa bir süre önce tanıttığı GT Runner 2'den sonra şimdi de yeni nesil Watch D modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hatta bu yeni akıllı saat ile ilgili ilk detaylar şimdiden sızdırıldı. Görünüşe bakılacak olursa özellikle sağlık takibini ihmal etmemesi gereken şeker hastaları başta olmak üzere oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek bir cihaz yolda.

Yeni Nesil Huawei Watch D'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan ilk bilgilere göre yeni nesil Huawei Watch D modelinin şu an geliştirme süreci devam ediyor. Bu akıllı saat, kan şekeri ölçümü konusunda daha isabetli sonuçlar verecek. Yani bu özelliği kullanarak elde ettiğiniz bilgilerin doğruluk oranı daha yüksek olacak. Sadece kan şekeri ölçümü değil, diğer sağlık ölçümleri de aynı şekilde yüksek doğruluk oranı ile sunulacak.

Hatırlayacak olursanız Watch D serisinin ilk cihazı, Aralık 2021 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Takvimler 2024'ü gösterdiğinde seriye bir yeni model daha eklendi. Watch D2 olarak adlandırılan bu akıllı saat de ilk model gibi sağlık odaklı bir cihaz olduğunu gösteren önemli özellikler içeriyor.

Gelişmiş tansiyon takibi özelliği sunan cihazda hem anlık olarak tansiyon ölçülebiliyor hem 24 saatlik aralıklarla kapsamlı bir analiz gerçekleştirilebiliyor. TruSense destekli olması da önemli bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Daha hassas ölçümler yapmasına imkân tanıyan bu sistem, sağlık riski tespit edilmesi hâlinde kullanıcıları uyararak erkenden harekete geçmesine imkân sağlıyor.

Yeni cihazın da bu tür özelliklere sahip olacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Teknik özelliklere gelecek olursak, Watch D2, 480 x 480 piksel çözünürlük ve 347 PPI piksel yoğunluğu sunan 1,82 inçlik AMOLED ekranla geliyor. Yeni nesil Huawei Watch D modelinde de benzer özellikleri görmemiz muhtemel. D2 modelinden hareketle kalp atış hızı gibi standart sağlık takibi özelliklerin yanı sıra Watch GT Runner 2'de de mevcut olan EKG analizi gibi gelişmiş özellikler içereceğini söyleyebiliriz. Bunların henüz kesinleşmediğini belirtmekte fayda var. Şimdilik bir iddiadan fazlası olarak görülmemeli.

Huawei Watch D3 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Watch D2'nin tanıtımı, Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. İlk model ile ikinci model arasında üç yıl ara bulunuyor ama sızıntılara bakacak olursak marka bu sefer bir farklılık yaparak cihazı 2026 yılının ikinci çeyreğinde yani Nisan-Haziran 2026 tarihlerinde tanıtabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, tanıtım tarihinin değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Yeni Nesil Huawei Watch D'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Watch D2 şu anda 15 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni cihazın özellikleri henüz net değil ancak önceki modele göre sahip olacağı önemli avantajlar ile mevcut piyasa koşullarını göz önünde bulunduracak olursak fiyatının 17.000 ile 22.000 TL aralığında olabileceği söylenebilir. Konuya dair resmî açıklama olmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Huawei'in akıllı saat ve akıllı bileklik gibi giyilebilir cihazlarında artık neredeyse tamamen sağlık özelliklerine yoğunlaşmasından oldukça memnunum. Ciddi rahatsızlıklara karşı erkenden harekete geçmemizi sağlıyor. Bu yeni cihaz da çok ciddi bir sağlık sorununu ele alacak gibi görünüyor. O yüzden Huawei'in bu yeni akıllı saatini de yakından takip edeceğim.