Huawei'nin 5G Alanında Dünya Lideri Olduğu Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi olan Huawei'nin 5G alanında sanılandan çok daha ileri boyutta olduğu ortaya çıktı. İşte Huawei teknolojisi ile ilgili haberimizin detayları.

Birçok ülke 5G altyapılarını kurmaya çalışırken Huawei şimdilerde 6G üzerine çalışmalarına başladı bile. Şirket dünya genelinde 5G patent başvurusu bakımından lider konumda ve kendisini şimdiden ispatladı. IPlytics ismindeki bir istihbarat raporuna göre Huawei tüm dünyayı 5G ile sarabilir.

Huawei 5G alanındaki çalışmaları giderek artacak

Büyük bir teknolojik güce sahip olan ve belki de bu nedenden dolayı ABD tarafından dışlanan Huawei, bugüne kadar 1300'den fazla patent başvurusunu onaylattı. Kuruluşun onaylanmayan patent başvuruları ile birlikte toplamda 3325 patent başvurusu kayıtlara geçti.

Huawei şirketini sırayla; Samsung, LG, Nokia ve ZTE gibi kuruşlar takip ediyor. Ancak onlar neredeyse Huawei'nin yarısı kadar patent başvurusuna sahip. Huawei sadece patent başvuruları ile lider değil. Aynı zamanda yaptığı 5G anlaşmaları ile de kuruluşun liderliği bulunuyor. Ticari 5G anlaşmaları konusunda bugüne dek 60'tan fazla sözleşme imzaladı.

Huawei kuruluşunun bir buçuk milyon 5G destekli baz istasyonu satması bekleniyor. Peki sizce şirketin 5G alanındaki bu yükselişi ne tür sonuçlar yaratabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.